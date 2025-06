Wahnsinn im Abstiegskampf: FSV, MSV und Wachtberg zittern

FSV-Reserve lebt noch

Es war DER Abstiegskracher an diesem 29. Spieltag: Einer von beiden würde einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Am Ende wurde es für den SC Volmershoven-Heidgen nicht nur ein Schritt, sondern die endgültige Rettung. Zu verdanken hat der Aufsteiger das vor allem Marcel Jurgielaniec. Der 26-Jährige, eigentlich ein Defensivspieler, traf in der ersten Halbzeit doppelt. Die Antwort des MSV Bonn durch Mohamed Ayad folgte erst in der 86. Minute - zu spät, um die Niederlage noch zu verhindern. Der MSV ist von den drei Mannschaften mit 33 Punkten das Team, das aktuell noch über dem Strich steht. Sicher ist logischerweise aber noch gar nichts.