 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Wahnsinn im Abstiegskampf - das Schlusslicht siegt weiter

Kreisliga A Sieg: Der 1. FC Niederkassel II hat schon wieder gewonnen und die Teams im Tabellenkeller auf vier Punkte zusammengestaucht.

von Niklas Bien · Heute, 15:05 Uhr
Die Reserve des 1. FC Niederkassel wehrt sich gegen den Abstieg
Die Reserve des 1. FC Niederkassel wehrt sich gegen den Abstieg

Im Aufstiegskampf der Kreisliga A Sieg gibt es dank des 2:2 von Tabellenführer SV Bergheim gegen den 1. FC Spich II neue Spannung. Die Sportfreunde Troisdorf sind nur noch zwei Punkte entfernt. Das hat allerdings nichts mit der Dramatik im Tabellenkeller zu tun. Weil der 1. FC Niederkassel II als Schlusslicht einfach weiter punktet, trennen den Elften nur noch vier Punkte vom Tabellenletzten.

Niederkassel darf hoffen, Birk muss aufpassen

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Birk
1. FC Niederkassel
0
2
Abpfiff

Der Elfte und das Schlusslicht trafen am Sonntag nämlich direkt aufeinander - mit dem schlechteren Ende für den TuS Birk (26 Punkte). Felix Schäven brachte die Niederkassel-Reserve (22 Punkte) nach 35 Minuten mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang legte Dennis Paul das 2:0 nach und sorgte so für eine Vorentscheidung. Niederkassel entführt die drei Punkte von der Anlage des TuS und hat sich mit dem zweiten Sieg in Folge in eine ordentliche Ausgangslage gehievt. Das rettende Ufer ist nun nur noch zwei Punkte entfernt. Birk hingegen muss wieder aufpassen, steht seinerseits nämlich nur drei Zähler über der Abstiegszone.

Winterscheid kann sich auf Fischer verlassen

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
TuS Winterscheid
1
2
Abpfiff

Einen ganz entscheidenden Faktor im Abstiegskampf hatte auch das direkte Duell zwischen dem SV Umutspor Troisdorf (23 Punkte) und dem TuS Winterscheid (23 Punkte). Zwei Tore von Liga-Toptorjäger Michael Fischer konterte der SV Umutspor nur durch Clinton Mampuya. Zu wenig: Winterscheid setzt sich mit 2:1 durch und überholt den SVU, der auf einen Abstiegsplatz abrutscht. Der TuS ist derweil noch nicht über den Strich gesprungen, da auch der TuS Oberpleis II (24 Punkte) beim 4:1 gegen den FC Kosova Sankt Augustin seine Hausaufgaben machte. Auch der SV Allner-Bödingen (22 Punkte) gewann sein Heimspiel gegen den TSV Wolsdorf - der Abstiegskampf lebt, wie selten zuvor.

Die weiteren Spiele des 25. Spieltags

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
TSV 06 Wolsdorf
4
2
Abpfiff

SV Allner-Bödingen – TSV 06 Wolsdorf 4:2
SV Allner-Bödingen: Frederick Wolf, Julian Rupprath, Jonas Stoffer, Nick Stöcker, Simon Hipke (73. Oskar Sund), Joshua Goebel (61. Victor Diehl), Kamil Szyfko, Ali Secen, Fabian Koch, Kalifa Keita (90. Thomas Röhrl), Tjade Baumer (89. Edin Arnautovic) - Trainer: Sascha Harnischmacher
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte (58. Andreas Kröcker), Henrik Schyns, Lucas Relvas Galveia, Tim Schellenbach, Ben Bohnau, Luis Dräger, Antonio Heinz, Florian Holschbach, Luc Pullem, Felix Hauck - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Schiedsrichter: Erkan Zorlu
Tore: 0:1 Florian Holschbach (13.), 1:1 Simon Hipke (25.), 2:1 Joshua Goebel (29.), 3:1 Kamil Szyfko (32.), 4:1 Florian Holschbach (35. Eigentor), 4:2 Luc Pullem (37.)

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
1. FC Spich
SV Bergheim 1937
2
2
Abpfiff

1. FC Spich II – SV Bergheim 1937 2:2
1. FC Spich II: Niklas Schröer, Tom Neelen, Marlon Kievernagel, Maxim Rene Becker, Mattis Feldmann, Fabian Retter, Fabio Grün (19. Leif Wilkens), Pascal Vilain, Simon Ustjanskij (72. Simon Schultz), Amir Kukavica, Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Justin Heitzer, Serhildan Hannan, Christian T. Müller, Hanif Tchazodi, Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach (60. Daniel Mbungu Masaka), Bediss Messaoud, Markus Stein, Luigi Louie Rama, Florent Muja - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
Schiedsrichter: Sener Tasdemir (Troisdorf)
Tore: 0:1 Christian T. Müller (39.), 0:2 Justin Heitzer (45.), 1:2 Amir Kukavica (52. Foulelfmeter), 2:2 Manuel Jäger (54.)
Gelb-Rot: Amir Kukavica (90./1. FC Spich II/)

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
Türkischer FC Inter Troisdorf
3
2
Abpfiff

TuS Mondorf 1920 II – Türkischer FC Inter Troisdorf 3:2
TuS Mondorf 1920 II: Benedikt Menrath, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Lukas Gontrum, Andrés Gallego-Costa, Jonas Winter (77. Daniel Harsch), Noah Wagner, Fabian Beck, Maximilian Drews, Aboubacar Sidiki Sylla (91. Luca Weßling), Gabriel Morais (61. Darren Boyles) - Trainer: Fabian Hinrichsen
Türkischer FC Inter Troisdorf: Jusef Suleiman, Enes Malik Sisman, Shah Fahad Momand, Liviu-Ionut Georgescu, Mahmut Can Yildiz (74. Burak Kir), David Adotevi, Alp-Eren Dogan (55. Emre Cinar), Yusuf Ari (55. Mert Demir), Enes Aslan, Selam Mese (55. Mihaita Georgian Stefan), Deni Dapo (55. Murat Ekizoglu) - Trainer: Abdulwahab Albira
Schiedsrichter: Julian Mennemann
Tore: 1:0 Lukas Gontrum (10.), 1:1 David Adotevi (31.), 2:1 Gabriel Morais (55.), 2:2 Liviu-Ionut Georgescu (65.), 3:2 Maximilian Drews (90.+1)

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
3
4
Abpfiff

SV Rot Weiß Hütte – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 3:4
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Özgün Ceylan, Bilal Zariouh (90. Samuel Hoffmann) (90. Liban Iyo Mohamed), Besnik Kurteshi, Blerton Ademi, Felipe Lepore (62. Dimitri Mosebach), Moritz Schamaun, Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro, Zakaria Makkaouri, Damian Burski (80. Samuel Hoffmann), Ivan Ramiro Trejo - Trainer: Alija Zahirovic
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Jan Hagenlocher, Hendric Schmitz, Malte Groß, Niclas Fischer, Jan Leyerer, Tom Pfeffer (63. Tim Abdellah Brungs), Daniel Helmann, Leo Nußbaum, Janis Fischer - Trainer: Marvin Müller
Schiedsrichter: Lennart Rode (Troisdorf)
Tore: 0:1 Janis Fischer (8.), 1:1 Blerton Ademi (21.), 2:1 Jeremias Gabriel Pereyra Montenegro (52.), 2:2 Daniel Helmann (68. Foulelfmeter), 3:2 Ivan Ramiro Trejo (82.), 3:3 Daniel Helmann (88.), 3:4 Tim Abdellah Brungs (90.+11)

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
SV Fortuna Müllekoven
4
0

Sportfreunde Troisdorf 05 – SV Fortuna Müllekoven 4:0
Sportfreunde Troisdorf 05: Marcel Löwen, Elias Rausch, Leart Gashi, Muhammed Jusufi (81. Ünal Altintas), Bilal Barouag, Niklas Stange (84. Okan Güney), Lindon Qorrolli (67. Ömer Alagöz), Salah Eldin Abelmagid Ashira (79. Kadir Vatanel), Konstantinos Chatzinikolaou (65. Fabian Hoffmann), Alexsandro Dos Anjos Campos, Tarik Kalkan - Trainer: Denis-Hüseyin Schorn - Co-Trainer: Tayfun Bay - Co-Trainer: Connor Kaiser
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth, Jan Pellkofer (46. Hüseyin Türker), Timur Yunusov, Yannick Vomfell, Moritz Zschau (59. Zakariae Bourassi), Marco Nolden (59. Daniel Verstrepen), Besmir Simnica, Dennis Gemünd, Armend Kastrati, Fabio Klose, Argjend Shabani - Trainer: Ahmet Cansiz - spielender Co-Trainer: Berat Can
Tore: 1:0 Konstantinos Chatzinikolaou (35.), 2:0 Tarik Kalkan (50.), 3:0 Bilal Barouag (75.), 4:0 Bilal Barouag (80.)

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
TuS 05 Oberpleis
FC Kosova Sankt Augustin
4
1
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis II – FC Kosova Sankt Augustin 4:1
TuS 05 Oberpleis II: Sebastian Klein, Denis Nawrath, Maxim Reiser (60. Can Thelen), Akin Sener, Jannik Goethe, Masakazu Hara, Joshua Kürten (42. Souleymane Toure), Michael Wasserheß, Jetgzon Krasniqi, Paul Berner (80. Niklas Tropartz), Mehmet Hanefi Öcal (88. Justus Wallau) - Trainer: Tim Görgens
FC Kosova Sankt Augustin: Arben Gashi, Muhamet Thaqi (60. Valdet Jakurtaj), Egzon Ademi (85. Ardijan Ademaj), Sebahattin Berke Özen, Armend Dauti, Ymer Misini, Enver Hoti (60. Behar Haxha), Dardan Cerkini, Lindit Gashi, Leonid Saliuki, Alvin Morina (46. Altrin Gollubovci) - Co-Trainer: Besart Ademi - Trainer: Behar Prenku
Schiedsrichter: Dietmar Bien - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Denis Nawrath (17.), 2:0 Paul Berner (30.), 2:1 Armend Dauti (45.), 3:1 Egzon Ademi (60. Eigentor), 4:1 Can Thelen (75.)

