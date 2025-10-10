"Wahnsinn, dass Türkgücü Letzter ist": Pipinsried warnt vor Münchnern

Das Heimspiel gegen Schlusslicht Türkgücü München steht auf dem Programm des Fußball-Bayernligisten FC Pipinsried. Der will seine Serie ausbauen.

Die Serie von vier ungeschlagen Spielen in Folge will der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried an diesem Samstag weiter ausbauen. Zu Gast ist der Tabellenletzte Türkgücü München. Anpfiff in der Pipinsrieder Küchenstadel-Arena ist um 16 Uhr.

Gegen Türkgücü muss Trainer Sepp Steinberger seine Abwehr allerdings umbauen, denn Innenverteidiger Felix Popp ist krank, und Kapitän Benedikt Lobenhofer musste das Abschlusstraining am Donnerstag vorzeitig abbrechen – der rechte Oberschenkel streikte. Sein Einsatz ist unwahrscheinlich. Zudem muss der zuletzt glänzend aufgelegte Stürmer Florian Gebert auf Grund von muskulären Problemen passen.

Mit ihren drei Siegen und einem Remis in Folge haben die Pipinsrieder wieder in die Spur gefunden. Seit der Umstellung auf die Doppel-Sechs mit Jonas Lindner und Alexander Lungwitz ist das Zentrum zu, ein Gegentor in vier Spielen sprechen eine deutliche Sprache: Die Defensive steht.

„Anfang der Woche waren einige krank, wir hoffen, dass bis Samstag nichts weiter passiert“, so Steinberger. „In der Defensive haben wir natürlich wieder einen Engpass.“

Für ihn sei es „eigentlich ein Wahnsinn, dass Türkgücü Letzter ist. Wir tun gut daran zu wissen, wo sie herkommen. Vor ein paar Jahren in der Dritten Liga, letztes Jahr noch in der Regionalliga. Aber egal. Wir haben ein Heimspiel und wollen in der Serie nachlegen.“

Türkgücü München befindet sich augenscheinlich sportlich auf dem Weg der Besserung. Seit Ünal Tosun – einst beim FC Pipinsried am Ball – das Amt des Spielertrainers innehat, geht es, wenn auch in kleinen Schritten, bergauf. Unterschätzen darf man das Schlusslicht nicht, denn mit dem ehemaligen Pipinsrieder Keeper Felix Thiel, Mohamad Awata, Mert Sahin, Fatjon Celani, sowie Attila Arkadas – auch er spielte schon für den FCP – hat Türk Gücü jede Menge Regionalliga- und sogar Drittligaerfahrung in seinen Reihen.

Schwachstelle der Münchner ist offenbar die Defensive. Mit 31 Gegentoren in zwölf Spielen ist die Abwehr des Tabellenletzten die schlechteste der Liga.