Gezeichnet von einer denkwürdigen Partie: Kickers-Kapitän Peter Kurzweg hielt trotz eines Cuts am Kopf durch, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Würzburger erneut eine 3:0-Führung verspielten. – Foto: Imago Images

»Wahnsinn«, »brutal«: Böses Déjà-vu für die Würzburger Kickers Die Rothosen haben erneut eine 3:0-Führung verspielt

Es ist schon wieder passiert - und schon wieder gegen eine Mannschaft aus Augsburg! Zur Erinnerung: Vor knapp einem Monat hatten die Würzburger Kickers den FC Augsburg II zu Gast, führten 3:0 und verloren tatsächlich nach einem denkwürdigen Spielverlauf noch mit 3:4. Die Mannschaft gelobte Besserung, der Tenor lautete. Das darf nicht wieder passieren! Doch (fast) genau dasselbe ist nun am gestrigen Dienstagabend erneut passiert. Die Kickers führten gegen den Tabellenletzten TSV Schwaben Augsburg wieder mit 3:0, kippten dann allerdings nach der Pause völlig weg und kassierten gegen wahrlich nicht vor Selbstvertrauen strotzende "Schwabenritter" tatsächlich noch den 3:3-Ausgleich. Unerklärlich!

Kickers-Coach Marc Reitmaier war auf der Pressekonferenz sichtlich angefressen und rätselte selbst ob des Zusammenbruchs seines Teams: "Das ist eine Riesenenttäuschung. Es ist Wahnsinn, dass du zur Halbzeit 3:0 führst und wieder Punkte liegen lässt. Wir sind den Meter mehr nicht mehr gegangen, warum auch immer. Das ist nach dem Spiel in keiner Weise erklärbar für mich. Das müssen wir jetzt alles zum wiederholten Male aufarbeiten, das ist schon brutal." Reitmaier übte aber auch Selbstkritik: "Unsere Einwechslungen haben dieses Mal nicht gegriffen, keine Frage. Da konnten wir keinen frischen Input liefern. Das gilt es auch zu hinterfragen."

Fassunglos: Marc Reitmaier will den erneuten Einbruch seines Teams in den kommenden Tagen intensiv aufarbeiten. – Foto: Charly Becherer





Augsburgs Spielertrainer Augsburgs Spielertrainer Matthias Ostrzolek lobte die Moral seiner Mannschaft: "Es war ein intensives Spiel. Nach dem Gegentor hat uns in Ballbesitz der Mut komplett verlassen, wir haben nur noch geschlagen. Und dann steht es 3:0 zur Halbzeit. Aber wir wussten schon vor dem Spiel, dass Würzburg in den vergangenen Partien nicht immer so stabil war. Wir haben uns dann gesagt: Wenn sie uns ein Angebot geben, dann schlagen wir zu. So ist es dann tatsächlich gekommen und man hat wieder einmal gesehen, was Selbstvertrauen im Fußball ausmachen kann. Man muss auch bedenken, dass wir ein kompletter Amateurverein sind. Die Jungs gehen nebenbei arbeiten, und dass sie dann nach der großen Enttäuschung vom Samstag so eine Leistung raushauen - ich bin unheimlich stolz auf die Jungs!"