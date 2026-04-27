Wahnsinn beim ASV Aichwald, 3 Rote Karten und Aufholjagd in Altdorf

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TV Unterboihingen 1:4

In Plochingen sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung des TV Unterboihingen, der sich auch von einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen ließ. Markus Kronewitter (19.) und Jannik Schmid (53.) sorgten für eine beruhigende Führung, bevor Talat Ates in der 61. Minute für Plochingen verkürzte und kurzzeitig Hoffnung keimen ließ. Diese Hoffnung wurde jedoch in der Schlussphase jäh im Keim erstickt. Marco Kohn avancierte zum Matchwinner, indem er mit einem eiskalten Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden (80., 81.) den Deckel auf die Partie machte und den deutlichen Auswärtssieg zementierte.

TSG Esslingen – TSV Wernau 2:2

In Esslingen entwickelte sich ein packendes Duell, bei dem der TSV Wernau den Sieg bereits vor Augen hatte. Die Gäste starteten furios durch Huszta (9.) und Bastasic (37.) und schienen die Partie bei einer 0:2-Führung sicher im Griff zu haben. Doch der Anschlusstreffer durch Janne Kohler tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) wirkte wie eine Initialzündung für die Hausherren. Mit neuem Mut kam Esslingen aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich, der schließlich durch Enes Coskun (61.) fiel. In einer spannenden Schlussphase neutralisierten sich beide Teams, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.

SG Eintracht Sirnau – TV Hochdorf 1:2

Der TV Hochdorf bewies in Sirnau den längeren Atem und entführte nach einer umkämpften Partie drei wertvolle Punkte. Sebastian Kuhn brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Front, doch die Eintracht zeigte sich wenig beeindruckt und glich kurz vor der Pause durch Özcan Akar (42.) aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zähes Ringen im Mittelfeld, bei dem spielerische Glanzlichter Seltenheitswert hatten. Den entscheidenden Moment erzwang schließlich Haris Banu in der 68. Minute, als er goldrichtig stand und den Siegtreffer für Hochdorf markierte. Sirnau warf am Ende alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im dichten Abwehrriegel der Gäste.

VfB Reichenbach/Fils – SC Altbach 3:1

In Reichenbach sahen die Fans eine beeindruckende Aufholjagd der Heimelf nach einer zunächst verschlafenen ersten Stunde. Jack Ross hatte den SC Altbach in der 24. Minute in Führung gebracht, und lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den Vorsprung über die Zeit retten. Doch mit dem Ausgleich durch Moritz Gutmann (60.) wendete sich das Blatt komplett. Reichenbach übernahm nun das Kommando und spielte sich in einen Rausch. Justin Mittmann (75.) und Charalampos Kiouptsidis (85.) drehten die Partie endgültig und sorgten für einen Heimsieg des VfB, während Altbach in der Schlussphase sichtlich die Kräfte verließen.

FV Spfr Neuhausen II – VfB Oberesslingen/Zell 1:1

Diese Begegnung in Neuhausen war geprägt von taktischer Disziplin und einem kuriosen Ausgleich. Eric Tambe Ayuk brachte die Sportfreunde bereits in der 18. Minute in Führung und belohnte die engagierte Anfangsphase der Hausherren. Oberesslingen bemühte sich in der Folge um Struktur, profitierte aber in der 39. Minute von einem unglücklichen Missgeschick der Neuhausener Defensive: Ein Eigentor von Lazarus Potsolidis bescherte den Gästen den Ausgleich. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, wobei keine Seite mehr das volle Risiko suchte, um die Partie für sich zu entscheiden.

ASV Aichwald – TB Ruit 4:4

Was für ein Wahnsinn in Aichwald! In einer Begegnung, die alles bot, was den Amateurfußball ausmacht, trennten sich der ASV und der TB Ruit mit einem spektakulären Unentschieden. Aichwald führte bereits mit 2:0, sah sich aber nach nur drei Minuten wieder einem Gleichstand gegenüber. Auch die erneute Zwei-Tore-Führung durch Raab (46.) und Müller (57.) reichte den Hausherren nicht zum Sieg. Ruit bewies eine unbändige Moral und kämpfte sich erneut heran. Die dramatische Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit (90.+1), als Dirk Schimmele vom Punkt aus die Nerven behielt und den 4:4-Endstand markierte.

TSV Wendlingen – TSV Notzingen 2:2

In Wendlingen entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe, bei dem vor allem Daniel Geigle Akzente setzte. Der Wendlinger Angreifer brachte sein Team zweimal in Führung (32., 57.), doch Notzingen hatte jedes Mal die passende Antwort parat. Timo Schopper glich zum ersten Mal aus (54.), und als die Hausherren erneut vorne lagen, erzwang Notzingen den erneuten Ausgleich. Elias Panknin behielt in der 70. Minute per Foulelfmeter die Oberhand und sicherte den Gästen damit einen hart erkämpften Punkt. Wendlingen drängte in der Schlussphase zwar noch auf den Sieg, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive der Notzinger.

TSV Deizisau – TV Nellingen 4:0

Vor 100 Zuschauern in Deizisau lieferten die Hausherren eine souveräne Machtdemonstration ab. Der TV Nellingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die Spielfreude des TSV. Dimitrije Pantic eröffnete bereits in der 15. Minute den Torreigen, bevor Adrian Dodaj (59.) nach der Pause für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Nick Hamann (84.) und Niklas Schmid (89.) das Ergebnis in die Höhe und machten den Kantersieg perfekt. Deizisau dominierte die Partie nach Belieben und ließ defensiv nichts anbrennen, während Nellingen einen Nachmittag zum Vergessen erlebte.

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