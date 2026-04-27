 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Wahnsinn beim ASV Aichwald, 3 Rote Karten und Aufholjagd in Altdorf

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jochen Lauxmann

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

FV Plochingen II – TV Unterboihingen 1:4

In Plochingen sahen die Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung des TV Unterboihingen, der sich auch von einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus dem Konzept bringen ließ. Markus Kronewitter (19.) und Jannik Schmid (53.) sorgten für eine beruhigende Führung, bevor Talat Ates in der 61. Minute für Plochingen verkürzte und kurzzeitig Hoffnung keimen ließ. Diese Hoffnung wurde jedoch in der Schlussphase jäh im Keim erstickt. Marco Kohn avancierte zum Matchwinner, indem er mit einem eiskalten Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden (80., 81.) den Deckel auf die Partie machte und den deutlichen Auswärtssieg zementierte.

TSG Esslingen – TSV Wernau 2:2

In Esslingen entwickelte sich ein packendes Duell, bei dem der TSV Wernau den Sieg bereits vor Augen hatte. Die Gäste starteten furios durch Huszta (9.) und Bastasic (37.) und schienen die Partie bei einer 0:2-Führung sicher im Griff zu haben. Doch der Anschlusstreffer durch Janne Kohler tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) wirkte wie eine Initialzündung für die Hausherren. Mit neuem Mut kam Esslingen aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich, der schließlich durch Enes Coskun (61.) fiel. In einer spannenden Schlussphase neutralisierten sich beide Teams, sodass es bei einer Punkteteilung blieb.

SG Eintracht Sirnau – TV Hochdorf 1:2

Der TV Hochdorf bewies in Sirnau den längeren Atem und entführte nach einer umkämpften Partie drei wertvolle Punkte. Sebastian Kuhn brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Front, doch die Eintracht zeigte sich wenig beeindruckt und glich kurz vor der Pause durch Özcan Akar (42.) aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein zähes Ringen im Mittelfeld, bei dem spielerische Glanzlichter Seltenheitswert hatten. Den entscheidenden Moment erzwang schließlich Haris Banu in der 68. Minute, als er goldrichtig stand und den Siegtreffer für Hochdorf markierte. Sirnau warf am Ende alles nach vorne, fand aber keine Lücke mehr im dichten Abwehrriegel der Gäste.

VfB Reichenbach/Fils – SC Altbach 3:1

In Reichenbach sahen die Fans eine beeindruckende Aufholjagd der Heimelf nach einer zunächst verschlafenen ersten Stunde. Jack Ross hatte den SC Altbach in der 24. Minute in Führung gebracht, und lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste den Vorsprung über die Zeit retten. Doch mit dem Ausgleich durch Moritz Gutmann (60.) wendete sich das Blatt komplett. Reichenbach übernahm nun das Kommando und spielte sich in einen Rausch. Justin Mittmann (75.) und Charalampos Kiouptsidis (85.) drehten die Partie endgültig und sorgten für einen Heimsieg des VfB, während Altbach in der Schlussphase sichtlich die Kräfte verließen.

FV Spfr Neuhausen II – VfB Oberesslingen/Zell 1:1

Diese Begegnung in Neuhausen war geprägt von taktischer Disziplin und einem kuriosen Ausgleich. Eric Tambe Ayuk brachte die Sportfreunde bereits in der 18. Minute in Führung und belohnte die engagierte Anfangsphase der Hausherren. Oberesslingen bemühte sich in der Folge um Struktur, profitierte aber in der 39. Minute von einem unglücklichen Missgeschick der Neuhausener Defensive: Ein Eigentor von Lazarus Potsolidis bescherte den Gästen den Ausgleich. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, wobei keine Seite mehr das volle Risiko suchte, um die Partie für sich zu entscheiden.

ASV Aichwald – TB Ruit 4:4

Was für ein Wahnsinn in Aichwald! In einer Begegnung, die alles bot, was den Amateurfußball ausmacht, trennten sich der ASV und der TB Ruit mit einem spektakulären Unentschieden. Aichwald führte bereits mit 2:0, sah sich aber nach nur drei Minuten wieder einem Gleichstand gegenüber. Auch die erneute Zwei-Tore-Führung durch Raab (46.) und Müller (57.) reichte den Hausherren nicht zum Sieg. Ruit bewies eine unbändige Moral und kämpfte sich erneut heran. Die dramatische Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit (90.+1), als Dirk Schimmele vom Punkt aus die Nerven behielt und den 4:4-Endstand markierte.

TSV Wendlingen – TSV Notzingen 2:2

In Wendlingen entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe, bei dem vor allem Daniel Geigle Akzente setzte. Der Wendlinger Angreifer brachte sein Team zweimal in Führung (32., 57.), doch Notzingen hatte jedes Mal die passende Antwort parat. Timo Schopper glich zum ersten Mal aus (54.), und als die Hausherren erneut vorne lagen, erzwang Notzingen den erneuten Ausgleich. Elias Panknin behielt in der 70. Minute per Foulelfmeter die Oberhand und sicherte den Gästen damit einen hart erkämpften Punkt. Wendlingen drängte in der Schlussphase zwar noch auf den Sieg, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Defensive der Notzinger.

TSV Deizisau – TV Nellingen 4:0

Vor 100 Zuschauern in Deizisau lieferten die Hausherren eine souveräne Machtdemonstration ab. Der TV Nellingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die Spielfreude des TSV. Dimitrije Pantic eröffnete bereits in der 15. Minute den Torreigen, bevor Adrian Dodaj (59.) nach der Pause für die Vorentscheidung sorgte. In der Schlussphase schraubten Nick Hamann (84.) und Niklas Schmid (89.) das Ergebnis in die Höhe und machten den Kantersieg perfekt. Deizisau dominierte die Partie nach Belieben und ließ defensiv nichts anbrennen, während Nellingen einen Nachmittag zum Vergessen erlebte.

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Kreisliga A2:

TSV Altdorf – TSV Oberensingen II 3:2

Was für ein Wahnsinn in Altdorf! Dieses Spiel bot genug Drama für eine ganze Saison. Oberensingen II legte los wie die Feuerwehr und führte durch Emerllahu (4.) und Aka (13.) früh mit 0:2. Doch in der 34. Minute eskalierte die Situation: Innerhalb einer Minute sahen mit Emerllahu und Unger gleich zwei Gäste-Akteure die Rote Karte. Trotz doppelter Unterzahl hielt das Oberensinger Bollwerk bis zur 64. Minute, ehe Florian Jung den Anschluss markierte. Die Schlussphase war an Dramatik nicht zu überbieten: Nachdem Altdorfs Leon Dieter (90.) ebenfalls Rot sah, glich Elias Kaiser (89.) aus, bevor Alexander Novak in der Nachspielzeit (90.+2) das Stadion in ein Tollhaus verwandelte und den unglaublichen Comeback-Sieg gegen neun (später acht) Gäste perfekt machte.

FC Kirchheim/Teck – TSV Linsenhofen 4:1

Der FC Kirchheim gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße und untermauerte seine Favoritenrolle mit einem souveränen 4:1-Erfolg. Linsenhofen versuchte zwar mit kämpferischen Mitteln dagegenzuhalten, fand aber über die gesamte Spielzeit kein wirksames Rezept gegen die spielerische Dominanz der Kirchheimer. Die Hausherren kontrollierten das Tempo nach Belieben und ließen den Gästen kaum Luft zum Atmen, sodass der Heimsieg zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr geriet.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TSV Neckartailfingen 1:3

Der TSV Neckartailfingen präsentierte sich in Erkenbrechtsweiler als extrem effiziente Auswärtsmannschaft. Durch Tore von Plachy (9.), Lake (38.) und Schwierz (47.) unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse. Die Spielgemeinschaft steckte zwar nicht auf und kam durch Kandemir Kilic (77.) noch zum Ehrentreffer, doch der Sieg der Neckartailfinger war zu diesem Zeitpunkt bereits in trockenen Tüchern. Eine reife Leistung der Gäste, die defensiv wenig zuließen und vorne eiskalt zustachen.

TV Bempflingen – SGM Höllbach 5:1

In Bempflingen avancierte Jonathan Baun zum Albtraum für die SGM Höllbach. Mit einem lupenreinen Hattrick (21., 25., 60.) zerlegte er die Gäste-Defensive fast im Alleingang. Höllbach keimte nach dem Treffer zum 3:1 durch Ben Schmidt (57.) zwar kurz Hoffnung auf, doch Baun erstickte diese nur drei Minuten später mit seinem dritten Streich. Patrick Kegel und Dominik Fuchs schraubten das Ergebnis in einer einseitigen Partie auf 5:1 hoch. Bempflingen dominierte das Geschehen nach Belieben und feierte einen Kantersieg.

TSV Grafenberg – TV Neidlingen 4:1

Der TSV Grafenberg feierte einen ungefährdeten Heimsieg, der vor allem auf einer starken Phase nach der Halbzeitpause basierte. Nachdem Felix Füßle die Hausherren in Führung gebracht hatte (34.), schlug die Stunde von Frieder Geiger. Mit einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten (53., 57.) sorgte er für die Vorentscheidung. Neidlingen gelang durch Patrick Kölle (80.) zwar noch der Anschluss, doch Dennis Roller stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her und besiegelte die Niederlage der Gäste, die an diesem Tag kein Mittel gegen die Grafenberger Offensive fanden.

SGM Owen Unterlenningen – FV 09 Nürtingen 5:4

Was für ein Spektakel! Die Zuschauer in Owen erlebten ein Neun-Tore-Festival mit unglaublichen Wendungen. Nürtingen führte durch einen starken Iurii Kotiukov bereits mit 1:3, doch dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Ausgerechnet Kotiukov unterlief in der 70. Minute ein Eigentor zum 3:3-Ausgleich, was die SGM endgültig zurück ins Spiel brachte. In einer vogelwilden Schlussphase drehten Julian Deuschle (80.) und Kevin Rieke (90.) die Partie auf 5:3. Der späte Treffer von Louis Wagner (90.+4) kam für den FV 09 zu spät. Ein Spiel, das jeden Taktik-Fan in den Wahnsinn treibt, aber die Zuschauer restlos begeisterte.

TSV Harthausen – SF Dettingen/Teck 0:0

In einer Liga, in der es sonst Tore hagelt, lieferten sich Harthausen und Dettingen ein taktisch geprägtes Duell, das am Ende ohne Sieger und ohne Tore blieb. Beide Abwehrreihen standen extrem sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Es war ein Spiel der Kategorie „Sicherheit zuerst“, in dem kein Team das letzte Risiko suchte, um die drei Punkte zu erzwingen. Ein für beide Seiten respektables Unentschieden, das vor allem von der defensiven Disziplin lebte.

AC Catania Kirchheim – VfB Neuffen 1:1

Catania Kirchheim rettete in letzter Sekunde einen Punkt in einer hart umkämpften Begegnung. Nachdem Felix Hummel den VfB Neuffen in der 55. Minute in Führung gebracht hatte, sah es lange Zeit nach einem Auswärtssieg für die Gäste aus. Catania rannte in der Schlussphase unermüdlich an und warf alles nach vorne. Die Erlösung folgte tief in der Nachspielzeit: Michele Latte behielt in der 90.+3 Minute die Nerven und erzielte den viel umjubelten Ausgleich. Ein bitterer Abend für Neuffen, die den Sieg bereits vor Augen hatten, während Catania die Moral der Truppe feierte.

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Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – FTSV Kuchen 2:3

In Ebersbach sahen die Zuschauer eine Partie, die an Dramatik in der Schlussphase kaum zu überbieten war. Die Hausherren gingen durch Felix Kobelt (31.) in Führung, doch Kuchen kam wacher aus der Kabine und glich durch Raphael Schmieder (47.) postwendend aus. Ebersbach schlug zwar durch Fabian Franke (51.) erneut zurück, doch der FTSV bewies den längeren Atem. Mit einem späten Doppelschlag drehten Johannes Zaremba (78.) und Timo Wudy (82.) die Begegnung komplett und entführten drei Punkte aus Ebersbach.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – SSV Göppingen 4:1

Die SG Bad Überkingen/Hausen ließ sich auch von einem frühen Schock nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem Simon Bulaman den SSV Göppingen in der 22. Minute in Führung geschossen hatte, zündeten die Gastgeber ein regelrechtes Feuerwerk. Innerhalb von nur sieben Minuten drehte Manuel Demuth (33., 37.) mit einem Doppelpack die Partie, bevor Philipp Keller (40.) noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte. Göppingen fand im zweiten Durchgang kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren, und Benjamin Wolf (90.) setzte mit dem Schlusspfiff den Deckel auf den souveränen Heimsieg.

TSV Wäschenbeuren – SV Croatia 2012 Geislingen 3:1

Der TSV Wäschenbeuren untermauerte seine Heimstärke in einer Partie, die vor allem durch Strafraumszenen nach ruhenden Bällen geprägt war. Lukas Fuchs besorgte bereits in der 7. Minute den Blitzstart für den TSV. Kurz vor der Pause erhöhte Sven Lechleitner per Foulelfmeter auf 2:0. Geislingen schöpfte nach dem Seitenwechsel Hoffnung, als Mihael Kepic ebenfalls vom Punkt verkürzte (49.). Die kroatischen Gäste drängten auf den Ausgleich, doch die Defensive der Hausherren hielt stand. Erneut war es Lechleitner, der in der 82. Minute alles klar machte und den 3:1-Endstand markierte.

TSGV Albershausen – TSV Ottenbach 0:4

Eine Machtdemonstration erlebten die Fans in Albershausen, wo der TSV Ottenbach bereits im ersten Durchgang alle Zweifel am Sieger beseitigte. Die Gäste spielten sich phasenweise in einen Rausch: Niklas Ingerl (11.) und Marius Raindl (25.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Ein Doppelschlag in der 37. (Foulelfmeter von Christian Frey) und 38. Minute (Fabian Scafidi) brach den Gastgebern endgültig das Genick. In der zweiten Halbzeit schaltete Ottenbach sichtlich einen Gang zurück, während Albershausen lediglich darauf bedacht war, ein noch höheres Debakel zu verhindern.

VfR Süßen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 4:3

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich im Süßener Stadtstadion ein wahrer Krimi mit offenem Visier. Jebenhausen ging kurz vor der Pause durch Moritz Nau in Führung, doch Giuseppe De Gioia glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein packender Schlagabtausch: Nils Biegert (53., 77.) und Simon Frey (82.) schienen Süßen bei einer 4:2-Führung bereits auf die Siegerstraße gebracht zu haben. Der Anschlusstreffer durch Tilo Stolle (90.+2) kam für die Gäste jedoch zu spät – Süßen rettete den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit.

1. FC Rechberghausen – KSG Eislingen 1:5

Die KSG Eislingen präsentierte sich in Rechberghausen in Torlaune und demontierte die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit. Ein furioser 15-Minuten-Intervall mit Toren von Kör (20.), Delic (23., 35.) und Makridis (27.) sorgte für eine uneinholbare 0:4-Pausenführung. Rechberghausen fand zu keinem Zeitpunkt Bindung zum Spiel und musste in der 56. Minute auch noch das 0:5 durch Efkan Kirdar hinnehmen. Der Ehrentreffer von Dennis Pfister (75.) war für die Statistik, konnte die deutliche Überlegenheit der Eislinger an diesem Tag aber nicht kaschieren.

TV Altenstadt – SC Uhingen 3:1

In einer hitzigen Begegnung behielt der TV Altenstadt die Oberhand, obwohl man lange Zeit in Unterzahl agieren musste. Ekrem Hodžić brachte die Heimelf bereits in der 2. Minute in Front. Kurz vor der Pause sah Mario Ćosić die Gelb-Rote Karte (44.), und Uhingen glich postwendend per Foulelfmeter durch Yunus Yilmaz aus. Trotz Unterzahl bewies Altenstadt Moral: Erneut Hodžić (57.) sorgte für die Führung. Nachdem Uhingens Emre Sahin (67.) glatt Rot sah, war das numerische Gleichgewicht wiederhergestellt. Robin Ender Aslanboga (86.) sorgte kurz vor dem Ende für die endgültige Entscheidung.

TSV Eschenbach – TV Deggingen 5:2

Die Zuschauer in Eschenbach rieben sich in der Anfangsphase verwundert die Augen: Nach nur 16 Minuten stand es bereits 3:0 für den TSV durch Tore von Meinhardt, Eisele und Lehmann. Deggingen bewies jedoch Kämpferherz und verkürzte durch Maurer (53.) und Schif (67.) auf 3:2, wodurch die Partie plötzlich wieder völlig offen war. Eschenbach reagierte jedoch wie ein Spitzenteam: Lukas Berger stellte nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer den alten Abstand wieder her (69.), bevor Jonas Reik (75.) den Schlusspunkt unter eine torreiche und unterhaltsame Begegnung setzte.

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