Wahnsinn bei Kapellen gegen Vernum - massig Tore in Kleve-Geldern!

SV Straelen – FC Aldekerk 2:3

SV Straelen: Steven Steegh (85. Liam Grandt), Holger Jansen, Farhad Mohammadi, Diyan Ivanov Mollov, Mert Aközbek (46. Leon Devers), Mohamed Mekrani, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Maik Noldes, Sam Vanmaris (93. Kai-Ferdinand Brüxkes), Cristian Voicu - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Niklas Petkens, Paul Pütz, Paul Albert Hoeps (53. Felix Foehde), Philip Aalken, Lennart Nagel (80. Marc Kersjes), Stefan Herrschaft, Alessandro Vaccaro- Notte, Nick Hertelt (46. Matthias Diepers), Fabian Maximilian Münz (73. Jonathan Herting-Lopez), Paul Joel Schramm - Trainer: Marc Kersjes

Schiedsrichter: Gelöscht K.A. - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maik Noldes (13.), 1:1 Diyan Ivanov Mollov (22. Eigentor), 2:1 Lennart Nagel (24. Eigentor), 2:2 Marc Kersjes (85.), 2:3 Stefan Herrschaft (90.+5)



SV Nütterden – Viktoria Winnekendonk 1:5

SV Nütterden: Daniel Vervoorst, Lukas Nienhaus, Fabian Janik Tönisen, Julian Hensler Garcia, David Böhne (78. Leo Timmer), Cedric Dinnessen, Frederik Janssen, Sedat Sacan, Jan Johannes, Fabian Lemm, Christoph Jansen - Trainer: Michael Umbach

Viktoria Winnekendonk: Johannes Rankers, Jan Roosen, Luca Luyven (56. Mauro Thielen), Almir Pasalic, Samuel Bröcheler, Fabian Rasch (70. Edon Kryeziu), Mike Oliver Berns, Marvin Flassenberg, Lion Janssen (81. Kai Ulbrich), Patrick Liszewski (70. Frederik Minor), Igor Puschenkow (81. Luis Helisch) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen

Schiedsrichter: Schiedsrichte Unbekannt - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Lion Janssen (5.), 1:1 Cedric Dinnessen (15.), 1:2 Igor Puschenkow (22.), 1:3 Jan Roosen (32.), 1:4 Jan Roosen (39.), 1:5 Mauro Thielen (60.)



Arminia Kapellen/Hamb – Grün-Weiß Vernum 5:8

Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Johannes Billen, Hendrik Tünnißen, Paul Oymanns, Martin Ingenbleek, Henrik Lackmann (46. Tobias Ries), Serkan Külcür (46. Dominik Bollen), Linus Oerding, Luca Hußmann, Sven Schuster, Dominik Hansen - Trainer: Johannes Bothen

Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Tobias Thomas, Andreas Duwe, Maik Regenhardt, Joshua Ben Fischer, Alexander Sieger, Justin Regenhardt, Daniel Dück (76. Lennard Löffler), Jannik Szentulat, Janning Fischer, Jonah Schmidt (69. Lutz Schetters) - Trainer: Simon Eckl

Schiedsrichter: Philipp Hansen - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Daniel Dück (7.), 0:2 Tobias Thomas (29.), 0:3 Joshua Ben Fischer (33.), 0:4 Jannik Szentulat (40. Foulelfmeter), 0:5 Justin Regenhardt (43.), 1:5 Sven Schuster (46.), 2:5 Sven Schuster (50. Foulelfmeter), 2:6 Jannik Szentulat (56.), 3:6 Sven Schuster (63.), 3:7 Justin Regenhardt (70.), 4:7 Johannes Billen (81.), 5:7 Kilian Hoffmann (83.), 5:8 Lennard Löffler (90.+2)



SV Walbeck – SGE Bedburg-Hau II 0:1

SV Walbeck: Henrik Pastoors, Christoph Peerenboom, Mark Janßen, Lucas Holla, Luca Matz Wienhofen, Lukas Wistuba, Manuel Waerder, Stephan Gorthmanns, Niklas Tebbe, Markus van Leuven (88. Gerome Hortz), Nick Holla - Trainer: Jonas Gerke - Trainer: Lucas Holla - Trainer: Sven Janßen

SGE Bedburg-Hau II: Niklas Puff, Martin Lindau, Tim Ingenhaag, Jan Schoofs (85. Kai-Fabian Kersjes), Christoph Gorißen, Theo Gerard (46. Marvin-Noah Wilkes), Jan Elsmann, Kevin Schouten (46. Matthias Rausch), Luis Schumacher (75. Fabian Berntsen), Henrik Schümmer, Pascal Puff (78. Carsten Vehreschild) - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch

Schiedsrichter: Nils Osterberg - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Fabian Berntsen (90.+2)

Rot: Nick Holla (82./SV Walbeck/Nachtreten)

Rot: Kai-Fabian Kersjes (90./SGE Bedburg-Hau II/)



TSV Nieukerk – TSV Weeze 1:4

TSV Nieukerk: Jan Büskens, Stefan Onkels, Maurice Zobel (46. Andrei Dinita), Yannick Vowinkel (46. Fabian Mertens), Henning Schwarz, Lukas Rennemann, Felix Brusius (75. Marten Kaufels), Niklas Harnischmacher, Max Brusius, Daniel Kleinmanns (46. Peter-Paul Roeland Christiaan Willems), Mirco Van Bergen (75. Leon van Koeverden) - Trainer: Lars Allofs

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas (64. Henning Mülders), Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Michael Thissen, Max Büren, Christian Feegers, Eron Kashtanjeva (72. Mikel Moorhead), Hakan Erkis (64. Julian Kühn), Nils Giltjes (46. Nderim Cerkinaj), Louis Genego (63. Yannick Gorthmanns) - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Eron Kashtanjeva (12.), 0:2 Eron Kashtanjeva (19.), 0:3 Eron Kashtanjeva (48.), 0:4 Eron Kashtanjeva (60.), 1:4 Niklas Harnischmacher (90.+1)



SC Auwel-Holt – SV Sevelen 4:1

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Michael Gellen, Julian Schmidt, Charalabos Michos, Chris Beterams, Julian Behnke, Max Endemann, Michael Hüpen (84. Thore Delbeck) (87. Christian Hüpen), Michael Brimmers (84. Marc van Bebber), Julian Treffurth (65. Daniel Bauer), Tom Beterams (57. Luca Anton Grootens) - Trainer: Patrick Heyer

SV Sevelen: Colin Rusch, Markus Esters, Dustin Ronnes (72. Markus Höttges), Yannick Nellen, Simon Kuba Bledzki, Dustin Lingen, Jan-Luis Ruhnau, Adriano Fröse, Christian Kilders, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Schiedsrichter: Robin Horsch - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Tom Beterams (29.), 2:0 Michael Brimmers (45.), 2:1 Philipp Langer (56.), 3:1 Michael Brimmers (57.), 4:1 Daniel Bauer (87. Foulelfmeter)



Uedemer SV – SV Issum 2:1

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing (55. Lukas Broeckmann), Jonas van den Heuvel, Lukas Rix, David Pouwels (60. Benjamin Alic), Simon Trappe, Nils Oliver Krey (64. Philipp Starbatty), Maik Hemmers, Tim Kerkmann, Till Lennart Bienemann (64. Leon Knak) - Trainer: Martin Würzler

SV Issum: Luca Becker, Mark Holsteg, Tim Kabasch, Matthias Hormann, Fabian Kok, Luca Elsnic, Rojhat Kilic, Martin Weiser, Valon Rizvani (64. Simon Boeck), Justin-Noel Schmidt, Nils Kabasch - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Robert van Brackel (Kleve) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Tom Ebbing (14.), 1:1 Rojhat Kilic (53.), 2:1 Tim Kerkmann (77.)



Siegfried Materborn – Viktoria Goch II 2:5

Siegfried Materborn: Jannis Heilen, Daniel Arns, Lars Buunk, Julian Peters, Fabian Richter, Mirko Verheyen, Henning Klösters, Maxim Gall (58. Carsten Michels), Julian Tenhaft (0. Bastian Schumacher), Lukas Gervens, Ibrahima Diogo Barry - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Tim Müller, Kai Jaschek (46. Marvin Gisberts), Robert Nafin, Louis Bruns, Maik Joosten (46. Max Hebben), Konstantin Schütz (72. Mike Hohmann), Ben Pauls (67. Thomas Langenberg), Miguel Wurring, Marvin Kürbs (58. Benedikt Vöckel) - Trainer: Ernes Tiganj

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Ben Pauls (14.), 1:1 Maxim Gall (20.), 1:2 Maik Joosten (22.), 1:3 Robert Nafin (35.), 2:3 Lukas Gervens (45.+3), 2:4 Miguel Wurring (58.), 2:5 Benedikt Vöckel (88.)

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - SV Walbeck

Fr., 09.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Arminia Kapellen/Hamb

So., 11.05.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Siegfried Materborn

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Uedemer SV

So., 11.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk

So., 11.05.25 15:30 Uhr SV Issum - SC Auwel-Holt

So., 11.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - TSV Nieukerk

So., 11.05.25 16:00 Uhr SV Sevelen - SV Straelen



28. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Issum

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Goch II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Weeze

So., 18.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Sevelen

So., 18.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II

So., 18.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden

Di., 20.05.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn

_______________

