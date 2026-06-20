Wahnsinn: 26 Abgänge beim Drittliga-Absteiger SSV Ulm

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Der Abstieg des SSV Ulm 1846 Fußball aus der 3. Liga zieht weitere personelle Konsequenzen von beispiellosem Ausmaß nach sich. Zur neuen Saison 2026/2027 steht der Verein vor einem radikalen Neuanfang. Insgesamt 26 Spieler verlassen die Donaustadt, während der neue Trainer Daniel Jungwirth vor der großen Aufgabe steht, ein komplett neues Team für die Regionalliga Südwest aufzubauen.

Der sportliche Absturz hat tiefe Spuren im Umfeld hinterlassen. Die Gewissheit des Ganges in die Viertklassigkeit schmerzt, doch das Ausmaß des personellen Umbruchs zur neuen Spielzeit übertrifft alle bisherigen Erwartungen. Wenn der neue Trainer Daniel Jungwirth die Mannschaft zur Vorbereitung bittet, werden kaum Spieler der vergangenen Saison dabei sein. Der Verein erlebt einen historischen Aderlass nach dem Abstieg aus der 3. Liga, der die sportliche Führung zu einer vollständigen Neuausrichtung zwingt.

Die Abschiedsworte des Vereins

In der Pressemitteilung des Vereins spiegelt sich die Wehmut über das Ende dieser Ära wider. Dort heißt es im Wortlaut: „Macht’s gut! Mit dem Ende der Saison gehen auch einige Wege auseinander. Für euren weiteren Weg wünschen wir euch alles Gute.“ Diese Zeilen leiten eine beispiellose Welle von Abgängen ein, die das Gesicht des Kaders grundlegend verändern wird.

Zahlreiche Akteure mit derzeit unbekanntem Ziel

Die Liste der Spieler, die den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen, ist lang und betrifft den Großteil des bisherigen Aufgebots. So verabschieden sich Marcel Seegert, Dennis Dressel, Marvin Seybold, Leon Dajaku, Niklas Kölle und Elias Löder. Auch für Jan Boller, Lukas Mazagg, Mirnes Pepic, André Becker, Jonathan Meier, Ben Westermeier und Abu-Bekir El-Zein endet die Zeit beim SSV. Komplettiert wird dieser Massenabgang von Sadin Crnovrsanin, Ensar Aksakal, Dominik Martinovic, Jonas David, Marcel Wenig und Paul-Philipp Besong. Wohin es diese 19 Akteure zieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt.

Feststehende Wechsel an die nationale und internationale Teams

Zusätzlich zu den Spielern mit ungeklärter Zukunft standen sieben weitere Abgänge bereits fest, bei denen die neuen Klubs bekannt sind. Max Brandt zieht es zum SV Wehen Wiesbaden, während Max Schmitt zum FC Bayern München II wechselt. Zudem schließt sich Luca Bazzoli der Mannschaft von Rot-Weiss Essen an. Auch weitere Akteure verlassen den Verein: Niko Vukancic zieht es zu HŠK Zrinjski Mostar, Luis Görlich wechselt zu VVV-Venlo und Christian Ortag sucht seine neue Herausforderung bei der SpVgg Greuther Fürth. Zu guter Letzt verlässt auch Aleksandar Kahvic den Klub in Richtung des FC Košice. Für den neuen Trainer Daniel Jungwirth bedeutet dieser personelle Kahlschlag zur Saison 2026/2027, dass beim SSV Ulm ein gänzlich neues Kapitel aufgeschlagen werden muss.