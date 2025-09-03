 2025-09-02T12:13:53.882Z

Ligabericht
Sie können es noch immer: Michel Rudolph (34 Jahre) erzielte 4 Treffer, Bahattin Yilmaz (39 Jahre) kam auf 3 Treffer.
Sie können es noch immer: Michel Rudolph (34 Jahre) erzielte 4 Treffer, Bahattin Yilmaz (39 Jahre) kam auf 3 Treffer. – Foto: Stern

Wahnsinn: 23 Tore in zwei Spielen

4. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch II und Bützfleth II mit Kantersiegen

4. Kreisklasse Stade
Wischh./Dorn II
Mulsum/Kut. III
Großenwörden II
SG Lühe III

Noch stehen vier Teams in der 4. Kreisklasse ohne Punktgewinn da, doch es läuft wieder auf ein Duell zwischen zwei Mannschaften um oder gegen die "Rote Laterne" hinaus.

Schon vor der Saison stand ziemlich sicher fest, dass sich der FC Wischhafen/Dornbusch III und TSV Großenwörden II nicht nur Nachbarschaftsduelle leisten werden, sondern auch einen Kampf um den vorletzten und letzten Platz der Tabelle. Jetzt gab es für beide Teams herbe Schlappen. Während der TSV gegen den Wischhafen/Dornbusch II zuhause mit 1:9 unterlag, hatte der FC III in Bützfleth sogar mit 0:13 das Nachsehen. Die Teams fiebern dem direkten Duell am 13. September, 18 Uhr in Großenwörden, entgegen.

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
13
0
Abpfiff

Sa., 30.08.2025, 18:00 Uhr
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
1
9
Abpfiff

Michael BrunschAutor