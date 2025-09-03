Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sie können es noch immer: Michel Rudolph (34 Jahre) erzielte 4 Treffer, Bahattin Yilmaz (39 Jahre) kam auf 3 Treffer. – Foto: Stern
Wahnsinn: 23 Tore in zwei Spielen
4. Kreisklasse: Wischhafen/Dornbusch II und Bützfleth II mit Kantersiegen
Noch stehen vier Teams in der 4. Kreisklasse ohne Punktgewinn da, doch es läuft wieder auf ein Duell zwischen zwei Mannschaften um oder gegen die "Rote Laterne" hinaus.
Schon vor der Saison stand ziemlich sicher fest, dass sich der FC Wischhafen/Dornbusch III und TSV Großenwörden II nicht nur Nachbarschaftsduelle leisten werden, sondern auch einen Kampf um den vorletzten und letzten Platz der Tabelle. Jetzt gab es für beide Teams herbe Schlappen. Während der TSV gegen den Wischhafen/Dornbusch II zuhause mit 1:9 unterlag, hatte der FC III in Bützfleth sogar mit 0:13 das Nachsehen. Die Teams fiebern dem direkten Duell am 13. September, 18 Uhr in Großenwörden, entgegen.