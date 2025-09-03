Wahnsinn: 23 Tore in zwei Spielen

Schon vor der Saison stand ziemlich sicher fest, dass sich der FC Wischhafen/Dornbusch III und TSV Großenwörden II nicht nur Nachbarschaftsduelle leisten werden, sondern auch einen Kampf um den vorletzten und letzten Platz der Tabelle. Jetzt gab es für beide Teams herbe Schlappen. Während der TSV gegen den Wischhafen/Dornbusch II zuhause mit 1:9 unterlag, hatte der FC III in Bützfleth sogar mit 0:13 das Nachsehen. Die Teams fiebern dem direkten Duell am 13. September, 18 Uhr in Großenwörden, entgegen.