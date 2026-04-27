Wahlscheider SV lebt - Abstiegskampf nimmt wieder Fahrt auf

Dieser 24. Spieltag hätte den Abstiegskampf in Staffel 2 der Bezirksliga mehr oder weniger zu machen könne – stattdessen ist er gefühlt so offen, wie seit Monaten nicht mehr. Der Wahlscheider SV hat sich mit 5:2 gegen die SV Deutz 05 II durchgesetzt und auf drei Punkte an die Deutzer Reserve herangesogen.
SC Volmershoven-Heidgen – VfR Hangelar 3:3
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Stephan Bremer, Fynn Brygala, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende (78. Jona Christopher Schöngen), Sebastian Flachmeier (70. Ismail Khaled), Michael Braun, Moritz Hartmann (86. Moritz von Häfen), Bilal Abik (81. Lucas Daniel Wölk) - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Tim Mais (92. Ben Klaus Jürgen Müller-Hirschmann), Yanic Mauer (61. Luka Chokhonelidze), Jan Hendrik Hatzfeld, Clemens Heinen, Lars Radzey, Daniel Hefele, Vladyslav Cheltsov, Matthias Wallrafen, Robin Graé, Pit Eitz (75. Endrit Gervalla) - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tom Nekes (4.), 1:1 Vladyslav Cheltsov (16.), 2:1 Ibrahim Bokhabza (33.), 3:1 Michael Braun (53.), 3:2 Clemens Heinen (82.), 3:3 Vladyslav Cheltsov (85.)
TuS Buisdorf – SV Rot-Weiß Merl 1:1
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Maik Noppe, Felix Hens, Jens Käß, Yudai Matsumoto (84. Kai Hönscheid), Felix Schamberg, Julius Hübgen, Luca Brors, Gentjan Gashi (70. Erwin Eliasz Paluch), Yusuf Salih Kilicaslan (70. Jonas Spiekermann), Finn Töller (70. Noah Ptassek) - spielender Co-Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick, Moritz Michalarias, Dino Zdrilic, Tim Kukelka, Sammy Simmo, Lionel Lumina, Rayane Lamjadli (57. Stefan Heindrichs), Nick Barenscheer, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Rayane Lamjadli (45.+2), 1:1 Julius Hübgen (80.)
FC Hertha Rheidt – TuS 05 Oberpleis 1:4
FC Hertha Rheidt: Christian Flohr, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Parsa Kivani (75. Sigert Novaku), Leon Winkelheide (60. Thaoufik Zakari), Leon Pagels, Elis Zulfic, Tarek Laghzaoui Charrad, Fabian Decker (74. Tim Rothe), Lars Krahe (75. Noah Miguel Meyer), Nechirwan Jelal Ali (60. Saad Barouag) - Trainer: Benedict Habroune
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Eric Noah Zientz, Jan Kostorz (62. Tim Dawar), Sebastian Witt, Nils Lokotsch, Shawn Niklas Dessel (89. Robin Schwippert), Gian-Luca Blazic (78. Marc Bremer), Ali AKbar Mortazawi (83. Nikolas Klosterhalfen) - Trainer: Eskandar Zamani - Co-Trainer: Marc Bremer
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Artem Donchenko (18.), 1:1 Lars Krahe (18.), 1:2 Sebastian Witt (35.), 1:3 Shawn Niklas Dessel (45.), 1:4 Nils Lokotsch (90.)
SC Uckerath – Marokkanischer SV Bonn 3:3
SC Uckerath: Fabio Milicki, Rene Dzubiella, Mathis Einheuser, Mathis Lemke, André Baltruschat, Julius Mondring, Niklas Briesovsky, Danny Matzdorf, Finn Lange (61. Liam Ludwig), Niklas Merz (71. Ioannis Zarafidis), Justin Brück (83. Niklas Weber)
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Abdelhak Adel Adni, Brindon Mensah-Assiakoley (70. Bilal Acharki), Safak Temel, Arthur Ruppel (45. Mucteba Dogan), Hamza Asaad Allah Ayari, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani, Jan Schmickler (90. Yakub Yildiz), Volkan Kartal (80. Adnan Bouskouchi), Alejandro Albaida Aroca - Trainer: Mesih Celik
Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Jan Schmickler (20.), 0:2 Volkan Kartal (38.), 1:2 Niklas Briesovsky (46.), 1:3 Volkan Kartal (78.), 2:3 Danny Matzdorf (82. Foulelfmeter), 3:3 Liam Ludwig (90.)
