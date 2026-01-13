Wahl zum NFV-Tor des Jahres: Sieben Tore, sechs Kandidaten:

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch Woche für Woche im niedersächsischen Amateurfußball! Der NFV sucht auf seinem Instagram-Kanal das Tor des Jahres 2025. Bis einschließlich Sonntag, den 18. Januar, können Sie ab sofort per Kommentar unter dem jeweiligen Video für Ihren Favoriten abstimmen!

Die Gewinner der Wahl zum NFV-Tor des Monats aus dem vergangenen Jahr kämpfen nun um den Titel „Tor des Jahres“. Insgesamt sieben Treffer stehen zur Auswahl, erzielt von sechs unterschiedlichen Schützen. Einzig Jordan David Hüsgen konnte sich gleich zweimal eine Auszeichnung verdienen und ist damit doppelt vertreten.

Folgenden Kandidaten haben es in die Auswahl geschafft: