Wago und Ansumana sichern Klassenerhalt für den FC Büderich

– Foto: Y. Dreimann, M. Hartmann

Der FC Büderich 02 hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein geschafft. Im Saisonfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Siebenbach vor rund 500 Zuschauern am Eisenbrand mit 3:1 (2:1) gegen die Sportfreunde Baumberg durch und sicherte sich damit aus eigener Kraft den Ligaverbleib. „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir es geschafft haben. Dafür bin ich meiner Mannschaft dankbar“, sagte Siebenbach.

Belohnt wurde der Aufwand in der zwölften Minute. Oliver Dessau setzte sich über die linke Seite durch und schloss seine starke Einzelaktion mit einem sehenswerten Treffer unter die Latte zum 1:0 ab. Die Freude währte allerdings nur kurz. Nach einem Foul von Gabriel Imoijeza an Baris Sarikaya entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für Baumberg. Tim Knetsch verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich (19.).

Die Ausgangslage vor dem Anpfiff war klar. Nur ein Sieg würde den Büderichern die nötige Sicherheit verschaffen. Entsprechend engagiert gingen sie die Partie an. Zwar benötigten beide Mannschaften einige Minuten, um ins Spiel zu finden, doch der FCB überzeugte früh mit hoher Intensität und großer Entschlossenheit.

Weil auch die direkten Konkurrenten in ihren Spielen zwischenzeitlich führten, stand der FCB nun virtuell auf einem Abstiegsplatz. Die Hausherren ließen sich davon jedoch nicht verunsichern und blieben ihrer Linie treu. Kurz vor der Pause gelang ihnen die erneute Führung. Eine präzise Flanke von Dessau fand Glayne Wago, der per Kopf zum 2:1 traf (44.). Für den Winterzugang, der auf einen Einsatz für die zentralafrikanische Nationalmannschaft verzichtet hatte, um seinem Team im Saisonfinale zur Verfügung zu stehen, war es schon der achte Saisontreffer.

Die Vorentscheidung fiel kurz nach Wiederanpfiff. Nach einer kuriosen Szene, bei der der Ball zunächst den Schiedsrichter berührte, spielten die Büdericher sofort weiter, während die Gäste auf einen Pfiff warteten. Dessau schaltete am schnellsten und bediente Linus Ansumana, der zum 3:1 einschob (53.). Baumbergs Torhüter Daniel Schwabke reklamierte zu vehement und sah im Anschluss die Gelb-Rote Karte (54.). In Überzahl kontrollierte der FCB die Begegnung anschließend souverän. „Wir haben verdient gewonnen. Spielentscheidend war das 3:1. In Überzahl haben wir das Spiel sicher nach Hause gebracht“, sagte Siebenbach. Für den Trainer überwog nach dem Abpfiff die Erleichterung: „Es war ein bewegendes Jahr mit vielen Aufs und Abs. Aber wir haben die Liga gehalten. Das ist am Ende das, was zählt.“

Mit 42 Punkten beendete der FCB die Saison auf Platz 13. Der Heimsieg war zwingend notwendig, denn auch die Konkurrenten aus Kleve, Frintrop und Monheim gewannen ihre Spiele. Für Kleve und Frintrop reichte es trotz 41 Punkten nicht mehr zum Klassenerhalt.