Wegen eines Fingerbruchs zum Zuschauen verdammt: Donaustauf Nico Rinderknecht. – Foto: Christian Brüssel

Wagner wünscht sich Geburtstags-Dreier Unbequeme Duellanten für Regensburgs Bayernligisten: Donaustauf schlägt sich in Feucht, der SSV Jahn II zeitgleich in Erlangen beim ATSV herum

Den beiden Bayernliga-Vertretern aus Stadt und Landkreis Regensburg stehen zum Finish der Hinrunde unbequeme Flutlicht-Partien ins Haus. Die einen machen am Freitagabend unmittelbar vor den Toren Nürnbergs Halt, die anderen müssen noch 30 Kilometer weiter fahren. So ist der SV Donaustauf beim SC Feucht zugegen, während die U 21 des SSV Jahn auf den ATSV Erlangen trifft. Hüben wie drüben stehen drei Punkte auf der Agenda – aus unterschiedlichen Motiven.

Im vergangenen Jahr in die Bayernliga geklettert, macht der SC Feucht (6., 26 Punkte) bis dato eine mehr als ordentliche Figur. Daran ändert sich diese Saison nichts. Die vom Trainerduo Florian Schlicker und Serdal Gündogan (neu) betreute Mannschaft weist eine positive Gesamtbilanz auf, sie verlor nur zwei ihrer acht Heimspiele und ist von der Abstiegszone weit entfernt. Die Spieler des SV Donaustauf (4., 29) wissen also, was auf sie zukommt.



Doch die Stimmung ist gut im Staufer Lager. Nach drei Siegen hintereinander – die jüngsten beiden durch Siegtore eingewechselter „Joker“ zustande gekommen – ist das kein Wunder. Weiterer Reizpunkt: Am Spieltag feiert SV-Trainer Stefan Wagner seinen 54. Geburtstag. „Die Truppe weiß, was wir mir schenken kann“, grinst Wagner. Personell steht dem Coach derzeit Woche für Woche nicht der komplette Kader zur Verfügung; nun hat sich Defensivakteur Nico Rinderknecht im letzten Spiel den Finger gebrochen. Überdies ist der ein oder andere Spieler angeschlagen. „Die vergangenen Spiele haben Kraft gekostet. Aber wir werden wieder das Beste daraus machen“, verspricht Wagner.





Emotionales bekommt man aus Christoph Jank, dem Übungsleiter des SSV Jahn II, selten herausgekitzelt. Ein Thema nervt aber selbst ihn. So wünscht er sich, dass seine Jungspunde auch auswärts endlich den Bock umstoßen und die Ergebnisse endlich den gezeigten Leistungen passen. Bis hierhin ist das nämlich überhaupt nicht der Fall (1/0/7). Nach zuletzt zwei Niederlagen steht die Regensburger U 21 als Tabellenzwölfter (19) doch schon unter Zugzwang. Es wartet eine ultra-wichtige Partie beim Tabellennachbarn ATSV Erlangen (11., 21), welcher tabellarisch überholt werden könnte.



Vorsicht ist geboten! Denn die Gastgeber haben sich nach einem schwierigen Saisonstart gefangen, sind derzeit nur schwer zu besiegen. Außerdem hat sich der ATSV mit Triumphen über Ansbach, Neumarkt, Aubstadt und zuletzt Schweinfurt zum Favoritenschreck des aktuellen Verbandspokals gemausert! Gegenüber FuPa Bayliga sagt Jahn-Trainer Jank, ohne groß in die Tiefe zu gehen: „Wir möchten unsere Spielidee bestmöglich umzusetzen. Wir wollen im Ballbesitz sehr druckvoll und schnell nach vorne spielen mit dem Ziel, das Spiel zu gewinnen.“ Donlan Osei-Tutu und Taeho Kim fallen angeschlagen bzw. krank.