Wagner, Wittmann, Hilbert & Co.: DFB ehrt 17 Pro-Lizenz-Absolventen

Geschafft: Roberto Hilbert von der SpVgg Greuther Fürth II darf sich über die Trainer-Pro-Lizenz freuen. – Foto: Charly Becherer

Im Rahmen einer Feierstunde hat der DFB die 17 Absolventen des 71. Pro-Lizenz-Lehrgangs geehrt. DFB-Sportdirektor Rudi Völler händigte zusammen mit Andreas Rettig, DFB-Geschäftsführer Sport, und den Lehrgangsleitern Arno Michels und Markus Reiter sehr zur Freude der Prüflinge die Urkunden aus.

Unter den Absolventen waren auch drei bekannte Gesichter aus dem bayerischen Fußball. Sandro Wagner, zuletzt beim FC Augsburg, durfte sich ebenso wie Sabrina Wittmann (Cheftrainerin FC Ingolstadt) und Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II) über die höchste Trainerweihe in Deutschland freuen.

Sichtlich glücklich ließ sich Sabrina Wittmann zitieren: "Ich bin sehr glücklich, ab sofort die Pro-Lizenz zu besitzen – damit geht für mich ein großer Traum in Erfüllung. Die vergangenen zwölf Monate waren äußerst intensiv, zugleich aber unglaublich lehrreich und bereichernd. Der Lehrgang hat mir nicht nur viele wertvolle Impulse für meine tägliche Arbeit vermittelt, sondern ich durfte auch viele tolle Menschen kennenlernen. Mein besonderer Dank gilt Ausbilder Arno Michels sowie dem FC Ingolstadt 04, meinem Trainerteam und meiner Mannschaft, die mich in dieser Zeit immer großartig unterstützt haben."

Das sind die 17 Absolventen des 71. DFB Pro Lizenz-Lehrgangs: