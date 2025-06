Wagner wird neuer Cheftrainer bei der SV Elversberg Die SV El

Vincent Wagner wird neuer Cheftrainer bei der SV Elversberg

Die SV Elversberg geht die Zukunft gemeinsam mit Vincent Wagner an. Der 39-Jährige wird zur anstehenden Saison 2025/2026 neuer Cheftrainer der SVE. Wagner war zuletzt für die U23 der TSG Hoffenheim verantwortlich, mit der er erst kürzlich die Regionalliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert hat. In Elversberg erhält der Trainer einen Dreijahresvertrag bis 2028.

Der in Nordhausen geborene Vincent Wagner absolviert derzeit beim Deutschen Fußball-Bund den Lehrgang für die Pro Lizenz. Erste Erfahrungen im Trainerbereich hat er bereits während seiner aktiven Karriere gesammelt. Nach seiner Zeit bei Rot-Weiss Essen (2009 bis 2014) wechselte der frühere Innenverteidiger zum FC Kray, wo er zwei Jahre lang nicht nur als Spieler, sondern auch als Co-Trainer fungierte. 2016/2017 lief Wagner dann noch einmal für den KFC Uerdingen auf und beendete 2017 seine aktive Karriere mit dem damaligen Regionalliga-Aufstieg. Im selben Sommer rückte die Tätigkeit an der Seitenlinie direkt in den Vordergrund. 2017/2018 verstärkte Vincent Wagner das Trainerteam der U19 des VfL Bochum als Co-Trainer, gleichzeitig war er für die Koordination zwischen den A-Junioren und den Profis verantwortlich.

In den darauffolgenden drei Jahren war Wagner als Jugendtrainer beim MSV Duisburg tätig, ehe er nach Essen zurückkehrte und dort hauptsächlich als Trainer der U19 und zum Ende der Saison 2021/2022 als Co-Trainer der ersten Mannschaft verantwortlich war. Im Juli 2022 folgte der nächste, bedeutsame Karriereschritt mit dem Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten TSG Hoffenheim. In den vergangenen drei Jahren war Vincent Wagner als U23-Trainer im Einsatz, entwickelte zahlreiche Talente weiter und führte sie erfolgreich an den Profi-Bereich heran – mit dem krönenden Abschluss als Drittliga-Aufsteiger, der auch die teamorientierte Leistung seiner Arbeit in Hoffenheim unterstreicht.

„Wir haben uns intensiv mit Vincent Wagner, seiner fußballerischen Ausrichtung und seiner Persönlichkeit beschäftigt. Mit allem, was er mitbringt, passt er sehr gut zu uns – er vereint fachliche Kompetenz mit kreativen Ansätzen und einem mutigen Spielstil, den wir gerne in Elversberg sehen“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book: „Vincent wird unseren bisherigen Weg nicht nur fortführen, sondern mit neuer Energie bereichern und entwickeln.“

Vincent Wagner ergänzt: „Die Chance und die Aufgabe, bei der SV Elversberg als Trainer mitzuwirken und das Geschehen zu gestalten, ist unglaublich spannend. Hier ist in den vergangenen Jahren viel Positives entstanden, das ich aufnehmen kann, aber es gibt auch noch Spielraum für eigene Impulse. Die SVE ist ein Verein im Wachstum, das macht es umso aufregender. Ich freue mich darauf, jetzt alle kennenzulernen und dann in ein paar Wochen mit der Mannschaft, dem gesamten Verein und seinem Umfeld loslegen zu können.“