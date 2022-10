Wagner wechselt erneut den Sieg ein – »Wir bleiben dran« Donaustauf kommt in der Bayernliga Nord mit Geduld zum Sieg gegen einen „ekligen“ Gegner aus Unterfranken +++ SSV Jahn II hadert mit der Chancenausbeute

Eine schwierige Heimaufgabe stand dem SV Donaustauf bevor. Abtswind entpuppte sich auf schwer zu bespielenden Geläuf als der erwartet unbequeme Gegner, tat sein Bestes, um dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen. Man agierte aus einer sehr kompakt stehenden Defensive heraus. Das alles gelang gut – obgleich ein Eigentor durch Max Wolf die Staufer bereits in der 8. Minute in Führung brachte. Zum Ende des ersten Durchgangs stellte Max Wächter (41.) die Uhren für den TSV wieder auf Null. Zum Staufer Matchwinner sollte dann der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Morris Adelabu (75.) avancieren. Wieder bewies SVD-Trainer Stefan Wagner also ein glückliches Händchen, denn schon in Hof (1:0) hatte er mit Kevin Hoffmann den Siegtorschützen kurz vorm Torjubel eingewechselt.Donaustaufs Trainer Stefan Wagner: „Der dritte Sieg in Folge und ein wichtiger. Wieder war es ein 'ekeliger' Gegner, der fünf Spiele ungeschlagen gewesen war und aus einer sehr kompakten Abwehr heraus agierte. Aber wir waren auf richtig schlechtem Platz geduldig und hätten das Spiel in der 20. Minute vorentscheiden müssen, als Lukas Dotzler im Nachschuss aus fünf Metern freistehend vergab. Ein verdienter Sieg, wir bleiben dran!"