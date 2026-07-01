Wagner verzichtet für KFC Uerdingen auf DFB-Pokal und Regionalliga

Wladimir Wagner wechselt zum KFC Uerdingen. – Foto: Simone Gebauer

Die Offensive war der ein großes Defizit beim KFC Uerdingen in der abgelaufenen Saison der Oberliga Niederrhein. Alle Teams aus den Top Fünf der Tabelle hatten in der Endabrechnung mehr als 80 Treffer erzielt. Einzige Ausnahme: der KFC Uerdingen. Der brachte es gerade einmal auf 58 Tore. Daher ist es nicht überraschend, dass der KFC im Sturm nachlegen möchte. Insbesondere, da der treffsicherste Schütze, Etienne-Noel Reck, den Verein verlassen hat.

Vierte neue Offensivkraft mit Torgefahr

Den Worten haben die Verantwortlichen bereits Taten folgen lassen und Daiki Kamo und Yuta Inoue verpflichtet. Beide haben ihre Treffsicherheit in der Oberliga Niederrhein bereits unter Beweis gestellt. Auch von Mario Knops als torgefährlichem Mittelfeldspieler dürften sich die Verantwortlichen den einen oder anderen Treffer erhoffen. Nun hat der KFC noch einmal nachgelegt und in Wladimir Wagner einen weiteren Stürmer unter Vertrag genommen. Der 24-Jährige erzielte in der abgelaufenen Saison für Westfalia Rhynern in der Oberliga Westfalen 19 Tore und hatte damit erheblichen Anteil daran, dass der Klub aus Hamm nicht nur den Aufstieg in die Regionalliga West geschafft hat, sondern sich auch für den DFB-Pokal qualifizieren konnte. An beiden Wettbewerben wird Wagner aber nicht mehr partizipieren, sondern für den KFC auf Torejagd gehen.

„Er hätte Regionalliga und DFB-Pokal spielen können, hat sich aber frühzeitig für uns entschieden, weil er Lust auf den KFC hat. Genau solche Leute wollen wir hier haben, mit so einer Einstellung. Das hilft uns weiter, mal abgesehen von Torriecher“, wird Trainer Julian Stöhr in der Vereinsmeldung zitiert. Von besagtem Torriecher hat sich der KFC bereits selbst überzeugen können. Im Winter war Westfalia Rhynern zum Testspiel in der Grotenburg zu Gast, das die Westfalen mit 3:2 gewannen. Einer der Torschützen: Wladimir Wagner. „Da haben wir sofort gemerkt, was für ein guter Stürmer er ist. Ich kannte ihn bereits aus der Oberliga Westfalen, wo er mir einst im Trikot der U23 des SC Paderborn aufgefallen war. Ich bin echt glücklich, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Mit ihm werden wir uns vorne auf jeden Fall verstärken“, sagt Stöhr weiter.