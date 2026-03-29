Wagner und Hälfte zwei sei Dank: Dillingen holt Punkt im Stadtderby

Dank einer siginifikanten Leistungssteigerung in Durchgang zwei verdiente sich die weiterhin abstiegsgefährdete SSV Dillingen zumindest einen Punkt im innerstädtischen Derby der Großen Kreisstadt an der Donau. Die Gastgeber konnten sich vor rund 250 Zusehern im Donaustadion aber zunächst bei ihrem überragenden Keeper Michael Wagner, der reihenweise beste Einschussgelegenheiten der "Kleeblättler" vereitelte, bedanken, dass sie nicht schon zur Halbzeitpause hoffnungslos im Rückstand lagen.
Fahrig im von vielen Fehlpässen geprägten Spielaufbau, inkonsequent in den Zweikämpfen und für ein Derby seltsam leidenschaftslos präsentierte sich die SSV zunächst weitestgehend wie ein potenzieller Absteiger. Der Führungstreffer für den deutlich griffigeren BC Schretzheim passte ins Bild: Eine lange Flanke von Marco Stahl jagte Berat Kasumi ins eigene Netz (18. Spielminute). Nach etwa 35 Minuten war Dillingen zwar dann etwas besser ins Spiel, doch die eine oder andere gute Konter- und Standardgelegenheit verpuffte wirkungslos.
Die SSV raffte sich, kam wie verwandelt aus der Kabine und stürzte den nun rapide abbauenden BCS von einer Verlegenheit in die andere, der Ausgleichstreffer durch Adonis Isufi, stark von seinem Spielertrainer Alexander Kinder in Szene gesetzt, war folgerichtig (62.). Schretzheim fand in der Folgezeit gefühlt offensiv überhaupt nicht mehr statt, rettete aber gegen ein nun überlegenes Dillingen einen wichtigen Auswärtszähler über die Zeit.
Referee Dominik Mayr (SV Wörnitzstein-Berg/Schiedsrichtergruppe Nordschwaben) hatte mit seinem Team das insgesamt sehr faire Stadtderby jederzeit sehr gut im Griff.