Wagner lobt mutigen Auftritt der Hachinger - Heimstetten ein Sinnbild der bisherigen Saison SpVgg bleibt Spitzenreiter

Für die sportlichen Schlagzeilen am 22. Spieltag der Regionalliga Bayern war die SpVgg Unterhaching verantwortlich, die in einem Geduldsspiel gegen Augsburg II (1:0) ihren Spitzenplatz verteidigte. Das abgeschlagene Schlusslicht SV Heimstetten bleibt dagegen vom Pech verfolgt und verliert weiter.

4500 Zuschauer, auch bedingt durch eine Freikarten-Aktion für Jugendliche, konnten sich an einer rassigen Partie erfreuen. Der Tabellenführer hatte mehr Spielanteile und Torchancen, doch die Abwehr der Augsburger verteidigte geschickt und erarbeitete sich Kontermöglichkeiten. Matthias Fetsch, zuletzt unglücklich agierend als Sturmspitze, rettete drei Punkte als Joker – mit einem Treffer in der 88. Minute.

Nicht mal gegen den Lieblingsgegner gab es für den Tabellenletzten etwas zu holen. Dabei war der SVH anfangs stärker als die Aschaffenburger, die bis dato nur eines von elf Duellen gewonnen hatte. Diesmal aber behielt die Viktoria die Oberhand – der Knackpunkt war das 0:1 kurz vor der Pause. Nach einem Ballverlust hebelten die Gastgeber die Viererkette des SVH mit nur einem Pass aus: Niklas Meyer traf zur Führung.

In der zweiten Halbzeit sahen die 700 Zuschauer dann eine ausgeglichene Partie mit wenigen Chancen, ehe Nicolas Hebisch (71.) und Tom Schulz in der Nachspielzeit trafen. „Wir haben in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gemacht, dann aber durch einen dummen Fehler das Gegentor kassiert“, ärgert sich SVH-Trainer Christoph Schmitt. „Das war ein Stück weit sinnbildlich für unsere gesamte Saison.“ (Patrick Stäbler)