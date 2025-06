Wagner „ist die spannendste“ Trainer-Personalie: Ex-Haching-Coach nimmt Angriff auf die Bundesliga

„Ich finde das megaspannend“, sagte Effenberg bei einem Mediengespräch im Rahmen der Club-WM in Miami. Der 56-Jährige ist gespannt und skeptisch zugleich, was Wagners neuen Job angeht. „Ist es zu früh? Das glaube ich nicht. Aber ist das in Augsburg die Mannschaft, wo du wirklich was entwickeln und aufbauen kannst? Das ist die Frage. Und das wird an ihm festgemacht, sollte es nicht funktionieren.“

Er wisse nicht, ob Ex-Nationalspieler Wagner „das richtig einschätzt. Da wissen wir in einem halben oder einem Dreivierteljahr mehr.“ Effenberg wählte den Vergleich mit Xabi Alonso, der 2022 aus Spanien von der zweiten Mannschaft von Real Sociedad in die Bundesliga gewechselt war und Bayer 04 Leverkusen zwei Jahre später zur ersten deutschen Meisterschaft und zum Gewinn des DFB-Pokals führte. „Alonso kam – und was ist passiert? Leverkusen hat eine überragende Saison gespielt. Und alle haben sich irgendwie entwickelt.“