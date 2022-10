Gut was zu lachen hatte die Elf des SV Donaustauf im Heimspiel gegen Don Bosco Bamberg. – Foto: Florian Würthele

Wagner feiert Premierensieg mit Donaustauf Bayernliga Nord: Souveräne erste Halbzeit ebnet Stauf den Weg zum lockerleichten Heimerfolg über Bamberg +++ SSV Jahn II macht Rückstand wett und holt Big Points

Zwei erfolgreiche Heimauftritte der Bayernliga-Vertreter aus Stadt und Landkreis Regensburg. Den jüngsten Auswärtspleiten und all dem Außenrum zum Trotz, bot der SV Donaustauf gegen Don Bosco Bamberg, einem doch dankbaren Aufbaugegner, eine lange Zeit souveräne Vorstellung. Lohn ist ein vollauf verdienter 4:1-Heimsieg. Zeitgleich hatte die U 21-Vertretung des SSV Jahn wesentlich mehr Mühe mit dem ASV Neumarkt. Die Youngster von Coach Christoph Jank gerieten in Rückstand, schlugen zurück und verbessern mithilfe eines 3:1-Erfolges letztlich ihre ohnehin sehr gute Heimbilanz weiter.

Die erste Halbzeit gegen eine zugegebenermaßen schwache Bamberger Mannschaft war mit die beste, die Stauf in dieser Saison aufs Feld brachte. Flotte, sehenswerte Kombinationen führten zu drei Torerfolgen. Auf Rechtsaußen wusste Martin Tiefenbrunner zu überzeugen und zog so seine komplette Seite mit hoch. Dazu bestach wieder einmal Mittelstürmer Lukas Dotzler mit Cleverness und dem richtigen Stellungsspiel. Ein Abstaubertor (7.) und ein platzierter Schuss aus zwölf Metern (29.) brachten Dotzler die Saisontore 12 und 13 ein – und seinem Team eine souveräne Führung. Diese baute Lucas Hufnagel, der Tiefenbrunners Seitenverlagerung ins lange Eck wuchtete (43.), weiter aus. Weil Tormann Josef Jurasi patzte, war Stauf einmal im Glück. Gegen Simon Heinz bügelte Jurasi seinen Fehler sofort wieder aus (28.). Nach der Pause ließ es die Heimelf etwas ruhiger angehen, ohne Spiel und Vorsprung aus der Hand zu geben. Mario Baldaufs per abgefälschtem Nachschuss (67.) ließ mit seinem Einschuss endgültig keine Zweifel mehr aufkommen. Wenig später kam der Vorletzte aus Bamberg wenigstens noch zum Ehrentreffer (Philipp Hörnes/73.). Eine „souveräne Leistung von Anfang an“ machte Donaustaufs Trainer Stefan Wagner bei seinem Premiersieg mit dem neuen Team aus. Weiter sagte er: „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden und hätten schon höher führen müssen. Der Auftritt in der ersten Halbzeit macht echt Mut, weil wir spielerisch auf schwierig zu bespielenden Boden überzeugt haben.“





Einer moralstarken Darbietung verdankt der SSV Jahn II den fünften Dreier im siebten Heimspiel der Saison. Man hatte sich auf ein Geduldsspiel eingestellt und ein solches wurde es dann auch. Ohne Tore wurden die Seiten gewechselt. Den ersten Punch in diesem Oberpfalz-internen Duell setzten dann bald die Gäste aus Neumarkt (Selim Mjaki/51.), wovon sich Regensburg jedoch nicht unterkriegen ließ. Ganz im Gegenteil: Jetzt wollte Christoph Janks Nachwuchstruppe mehr. Dank der schön herausgespielten Tore von Jannik Graf (60.) und Bene Fischer (65.) drehte die U 21 das Spiel – und setzte durch Christian Schmidt in der 80. Minute sogar noch einen drauf. Der tabellarische Lohn: Man macht einen großen Satz auf Rang sieben und ist in Sachen Abstiegsgefahr erst einmal aus dem Gröbsten raus.