Wagner-Dreierpack, Gaildorf-Gala: Allmersbach bleibt vorn



TSV Obersontheim startet als Elfter mit 15 Punkten aus 15 Spielen (22:26 Tore) in die Rückrunde und steht damit genau in der Zone, in der ein guter Start enorm helfen kann. SV Unterweissach (Aufsteiger) reist als Vierter mit 27 Punkten aus 15 Spielen (29:24 Tore) an und gehört zu den positiven Überraschungen der Saison.

Das Hinspiel am 31.08.25 endete 1:1 (SV Unterweissach – TSV Obersontheim 1:1). Genau dieses Ergebnis macht die Partie jetzt so reizvoll: Unterweissach will seine starke Hinrunde bestätigen und oben dranbleiben, Obersontheim hat den Beleg, dass gegen diesen Gegner Punkte möglich sind. Für die Gastgeber ist es ein Spiel um Luft, für die Gäste eines um Ambition.

---



Ein direktes Duell aus der unteren Tabellenhälfte – und damit ein Spiel mit echtem Frühjahrsdruck. TSV Nellmersbach steht auf Rang 10 mit 16 Punkten aus 16 Spielen (26:38 Tore), TSV Rudersberg ist 14. mit 13 Punkten aus 15 Spielen (27:45 Tore). Der Abstand ist klein genug, um aus einem normalen Ligaspiel sofort einen Richtungsweiser zu machen.

Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (TSV Rudersberg – TSV Nellmersbach 2:2). Beide Teams wissen also, wie eng dieses Duell ist. Nellmersbach kann sich mit einem Heimsieg etwas absetzen, Rudersberg könnte mit einem Erfolg einen direkten Konkurrenten einholen und den Winterstart sofort drehen.

---



Hier trifft ein Topteam auf einen starken Verfolger – und die Hinrunde hat bereits ein Spektakel geliefert. TSV Gaildorf ist Zweiter mit 37 Punkten aus 14 Spielen und beeindruckenden 54:22 Toren. TSV Schmiden steht mit 27 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 5 (36:32 Tore) und bewegt sich in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.

Das Hinspiel am 31.08.25 war ein wildes 4:4 (TSV Schmiden – TSV Gaildorf 4:4). Diese acht Tore sind eine klare Warnung und ein Versprechen zugleich: Gaildorf bringt enorme Offensivkraft mit, Schmiden hat bereits gezeigt, dass es dieses Tempo mitgehen kann. Im Aufstiegsrennen ist das für Gaildorf ein Spiel mit großem Gewicht, denn Tabellenführer Allmersbach ist nur zwei Punkte entfernt. Hier trifft ein Topteam auf einen starken Verfolger – und die Hinrunde hat bereits ein Spektakel geliefert. TSV Gaildorf ist Zweiter mit 37 Punkten aus 14 Spielen und beeindruckenden 54:22 Toren. TSV Schmiden steht mit 27 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 5 (36:32 Tore) und bewegt sich in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.Das Hinspiel am 31.08.25 war ein wildes 4:4 (TSV Schmiden – TSV Gaildorf 4:4). Diese acht Tore sind eine klare Warnung und ein Versprechen zugleich: Gaildorf bringt enorme Offensivkraft mit, Schmiden hat bereits gezeigt, dass es dieses Tempo mitgehen kann. Im Aufstiegsrennen ist das für Gaildorf ein Spiel mit großem Gewicht, denn Tabellenführer Allmersbach ist nur zwei Punkte entfernt. ---



Ein spannendes Duell zwischen einem Spitzenteam und einem Aufsteiger, der sich gut behauptet. TSV Schornbach steht als Dritter bei 31 Punkten aus 15 Spielen (38:23 Tore) und kann mit einem guten Start weiter Druck nach oben machen. VfL Mainhardt (Aufsteiger) ist Siebter mit 21 Punkten aus 14 Spielen (26:26 Tore) und hat mit weniger absolvierten Partien noch Bewegungspotenzial in der Tabelle.

Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (VfL Mainhardt – TSV Schornbach 2:2). Mainhardt hat also bewiesen, dass Schornbach zu knacken ist. Schornbach wiederum weiß, dass es gegen diesen Gegner höchste Konzentration braucht, wenn man im oberen Drittel nicht sofort Punkte liegenlassen will. Ein spannendes Duell zwischen einem Spitzenteam und einem Aufsteiger, der sich gut behauptet. TSV Schornbach steht als Dritter bei 31 Punkten aus 15 Spielen (38:23 Tore) und kann mit einem guten Start weiter Druck nach oben machen. VfL Mainhardt (Aufsteiger) ist Siebter mit 21 Punkten aus 14 Spielen (26:26 Tore) und hat mit weniger absolvierten Partien noch Bewegungspotenzial in der Tabelle.Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (VfL Mainhardt – TSV Schornbach 2:2). Mainhardt hat also bewiesen, dass Schornbach zu knacken ist. Schornbach wiederum weiß, dass es gegen diesen Gegner höchste Konzentration braucht, wenn man im oberen Drittel nicht sofort Punkte liegenlassen will. ---



Der Tabellenführer startet mit einem Heimspiel gegen ein Team aus dem Mittelfeld – und mit einer klaren Erinnerung aus der Hinrunde. SV Allmersbach führt mit 39 Punkten aus 16 Spielen (48:18 Tore) und will die Spitze verteidigen. SV Breuningsweiler (Absteiger) ist Neunter mit 19 Punkten aus 16 Spielen (33:35 Tore) und braucht Zähler, um nicht in das enge Feld darunter hineingezogen zu werden.

Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Allmersbach deutlich 4:0 (SV Breuningsweiler – SV Allmersbach 0:4). Für Allmersbach ist das die Vorlage für einen dominanten Rückrundenauftakt. Breuningsweiler reist mit der Aufgabe, dieses Bild zu korrigieren und dem Spitzenreiter mehr Widerstand entgegenzusetzen. Der Tabellenführer startet mit einem Heimspiel gegen ein Team aus dem Mittelfeld – und mit einer klaren Erinnerung aus der Hinrunde. SV Allmersbach führt mit 39 Punkten aus 16 Spielen (48:18 Tore) und will die Spitze verteidigen. SV Breuningsweiler (Absteiger) ist Neunter mit 19 Punkten aus 16 Spielen (33:35 Tore) und braucht Zähler, um nicht in das enge Feld darunter hineingezogen zu werden.Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Allmersbach deutlich 4:0 (SV Breuningsweiler – SV Allmersbach 0:4). Für Allmersbach ist das die Vorlage für einen dominanten Rückrundenauftakt. Breuningsweiler reist mit der Aufgabe, dieses Bild zu korrigieren und dem Spitzenreiter mehr Widerstand entgegenzusetzen. ---



Ein Kellerduell, das schon früh in der Rückrunde große Wirkung entfalten kann. TURA Untermünkheim steht auf Rang 13 mit 15 Punkten aus 16 Spielen (22:33 Tore), TSV Michelfeld 1954 (Aufsteiger) ist 15. mit 12 Punkten aus 16 Spielen (19:34 Tore). Der Abstand beträgt nur drei Punkte – und genau das macht diese Partie so scharf.

Das Hinspiel am 31.08.25 endete 1:1 (TSV Michelfeld 1954 – TURA Untermünkheim 1:1). Beide Teams kennen also die enge Statik dieses Duells. Für Untermünkheim wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt aus der direkten Gefahrenzone, für Michelfeld eine Chance, im Kellerkampf unmittelbar Boden gutzumachen. Ein Kellerduell, das schon früh in der Rückrunde große Wirkung entfalten kann. TURA Untermünkheim steht auf Rang 13 mit 15 Punkten aus 16 Spielen (22:33 Tore), TSV Michelfeld 1954 (Aufsteiger) ist 15. mit 12 Punkten aus 16 Spielen (19:34 Tore). Der Abstand beträgt nur drei Punkte – und genau das macht diese Partie so scharf.Das Hinspiel am 31.08.25 endete 1:1 (TSV Michelfeld 1954 – TURA Untermünkheim 1:1). Beide Teams kennen also die enge Statik dieses Duells. Für Untermünkheim wäre ein Heimsieg ein wichtiger Schritt aus der direkten Gefahrenzone, für Michelfeld eine Chance, im Kellerkampf unmittelbar Boden gutzumachen. ---



TSV Schwaikheim geht als Sechster mit 25 Punkten aus 16 Spielen (40:35 Tore) in dieses Heimspiel und kann mit einem Sieg das obere Mittelfeld festigen. SGM Kreßberg (Aufsteiger) steht mit 15 Punkten aus 14 Spielen auf Rang 12 (30:38 Tore) und braucht Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.

Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Kreßberg knapp 1:0 (SGM Kreßberg – TSV Schwaikheim 1:0). Das Rückspiel trägt deshalb einen klaren Revanche-Charakter. Schwaikheim will die Niederlage aus der Hinrunde korrigieren, Kreßberg hat den Beweis, dass auch gegen ein Team aus dem oberen Bereich etwas möglich ist. TSV Schwaikheim geht als Sechster mit 25 Punkten aus 16 Spielen (40:35 Tore) in dieses Heimspiel und kann mit einem Sieg das obere Mittelfeld festigen. SGM Kreßberg (Aufsteiger) steht mit 15 Punkten aus 14 Spielen auf Rang 12 (30:38 Tore) und braucht Punkte, um nicht weiter nach unten zu rutschen.Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Kreßberg knapp 1:0 (SGM Kreßberg – TSV Schwaikheim 1:0). Das Rückspiel trägt deshalb einen klaren Revanche-Charakter. Schwaikheim will die Niederlage aus der Hinrunde korrigieren, Kreßberg hat den Beweis, dass auch gegen ein Team aus dem oberen Bereich etwas möglich ist. ---



Zum Abschluss steht ein Spiel, das für beide Seiten schwerer ist, als es ein Blick auf die Platzierungen zunächst vermuten lässt. SG Oppenweiler-Strümpfelbach ist Achter mit 19 Punkten aus 14 Spielen (32:29 Tore) und kann mit einem Sieg einen spürbaren Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen. SC Urbach (Aufsteiger) ist Schlusslicht mit 10 Punkten aus 16 Spielen (29:53 Tore) und braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Das Hinspiel am 31.08.25 gewann Urbach überraschend 3:2 (SC Urbach – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:2). Für Oppenweiler ist das eine offene Rechnung. Für Urbach ist es Hoffnung in Reinform: Gegen diesen Gegner hat man bereits gezeigt, dass man gewinnen kann. Genau diese Mischung macht das Spiel zum nervösen, emotionalen Start in die Rückrunde.