Wagner Cup: Zwei Bezirksligisten, Sky-Moderatoren & viel Lokalkolorit

Da wäre einmal der FC Amberg. Der Bezirksliga-Primus geht als Titelverteidiger ins Rennen. Im letztjährigen Finale hielt er den ASV Haselmühl im Zehnmeterschießen nieder. Der Gastgeber aus der Kreisliga Süd schrammte nur knapp am Turniersieg vorbei. Neben dem FCA versprüht Liga-Konkurrent SV Inter Bergsteig etwas höherklassigeren Flair im Zehnerfeld. Der frischgebackene Amberger Hallenstadtmeister ist ebenfalls ein heißer Kandidat auf den Sieger-Wanderpokal. Zu den beiden Bezirksligisten gesellen sich vier Kreisligisten, drei Kreisklassisten und ein A-Klassist. Das enge Teilnehmerfeld verspricht Spannung; unter anderem mit der SG Traßlberg/Poppenricht und dem TuS/WE Hirschau dürfte zu rechnen sein.



Der Modus bleibt der alte. Am Samstag ab 15.30 Uhr werden in zwei Gruppen die Vorrundenspiele bestritten. Am Sonntag ab 13.15 Uhr steigt dann die Finalrunde. Fürs Viertelfinale qualifizieren sich die Ersten, Zweiten und Dritten der beiden Gruppen. Dazu kommen die Sieger aus den zwei Qualifikationsspielen, bei denen die Gruppenvierten und -fünften überkreuz gegeneinander spielen. Heißt: Sämtliche Teilnehmer sind zu Beginn des Sonntages noch im Rennen. Das Endspiel ist für 17 Uhr vorgesehen. Zuvor werden alle Platzierungen ausgespielt.



Es geht um Geld- und Sachpreise im Wert von immerhin 800 Euro. Auch drumherum ist einiges geboten. Besonders Schmankerl ist der „ASV-Doppelpass“ am Sonntagvormittag. In gewohnter Doppelpass-Manier wird ab 11 Uhr in der kleinen Turnhalle bei einem Weißwurstfrühstück rund um den (Amateur-)Fußball diskutiert. Mit dabei sind unter anderem die beiden Sky-Moderatoren Peter Hardenacke und Sascha Roos sowie Champions-League-Sieger und Sky-Experte Didi Hamann. Samstagabend findet eine Players-Party in der Mehrzweckhalle statt. Den Auftakt des Wochenende macht am Samstagvormittag der Firmen-Cup mit zehn Firmenmannschaften.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: SV Schmidmühlen, ASV Haselmühl, SC Germania Amberg, TSV Kümmersbruck, FC Amberg

Gruppe B: TuS/WE Hirschau, SV Hubertus Köfering, SG Traßlberg/Poppenricht, TSV Theuern, SV Inter Bergsteig Amberg



