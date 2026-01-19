Wagner-Cup: FC Amberg revanchiert sich an Inter Bergsteig

Volles Haus, viele Tore und als Zugabe ein verdienter Turniersieger. Der vom ASV Haselmühl ausgerichtete Wagner-Cup in Kümmersbruck war wieder ein voller Erfolg. Den Siegerpokal durfte der FC Amberg in die Höhe stemmen. Im Endspiel behaupteten sich Spielertrainer Mario Zitzmann, Jamario Carswell & Co. am frühen Sonntagabend mit 2:0 gegen den Stadt- und Bezirksliga-Rivalen SV Inter Bergsteig. Mario Schmien und Houshiar Darwich stellten mit frühen Toren die Weichen. Darauf fand das Team von Neutrainer Markus Kipry keine passende Antwort mehr. Dem FCA glückte damit nicht nur die Titelverteidigung, auch nahm er erfolgreich Revanche am Inter für das verlorene Finale bei der Stadtmeisterschaft eine Woche zuvor.

Gastgeber ASV Haselmühl durfte sich über einen starken dritten Platz freuen. Im kleinen Finale setzte sich der Kreisligist im Neunmeterschießen gegen den forsch aufspielenden Kreisklassen-Primus SG Traßlberg/Poppenricht durch. Relativ klare Ausgänge fanden zuvor die Halbfinals. Inter Bergsteig war da mit 3:0 gegen Traßlberg und der FC Amberg mit 3:1 gegen Haselmühl erfolgreich.



Umso spannender machte es der spätere Turniersieger im Viertelfinale. Im Duell mit dem TuS/WE Hirschau stand es nach 14 Minuten 1:1, im folgenden Neunmeterschießen hatte der Bezirksliga-Erste das bessere Ende für sich. Danach konnte der FCA nochmal eine Schippe drauflegen. Ansonsten war in der Runde der letzten Acht für den SV Schmidmühlen, den SV Hubertus Köfering und den TSV Kümmersbruck Schluss.



Bereits am Samstag war es in zwei Fünfergruppen zur Sache gegangen. Hier überzeugte vor allem der FC Amberg, der alle Spiele gewann. Äußerst hart umkämpft ging es in der anderen Staffel zu. Am Ende trennten Gruppensieger Köfering und den Letztplatzierten nur drei Zähler voneinander. Bei der Siegerehrung wurde Marco Helleder vom Titelträger als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Die Torjägerkanone teilten sich Daniel Ibler (Haselmühl), Michael Mehringer (Schmidmühlen) und Erik Dulík (Inter Bergsteig). Sie durften sich jeweils über fünf Einschüsse freuen.





Die K.-o.-Duelle im Überblick



Viertelfinale

Schmidmühlen – Traßlberg/Poppenricht 0:5 (Tore: Neiswirth/2, T. Behrend/2, M. Behrend)

Köfering – Haselmühl 5:7 (2:2) nach Neunmeterschießen (Jundi Haji, Donhauser – Ibler, Schmidt)

Inter Bergsteig – Kümmersbruck 5:1 (Dulík, Becirovic, Sejdiu, Becker, Becirovic – Paa)

FC Amberg – Hirschau 4:2 (1:1) nach Neunmeterschießen (Helleder – Alyoussef Almohammad)



Halbfinale

Traßlberg/Poppenricht – Inter Bergsteig 0:3 (Grabinger, Becirovic, Dulík)

Haselmühl – FC Amberg 1:3 (Roth – Becker, Schmien, Darwich)



Spiel um Platz 3

Traßlberg/Poppenricht – Haselmühl 6:7 (3:3) nach Neunmeterschießen (Humml, T. Behrend, M. Behrend – Ibler, Stiegler, Preischl)



Finale

Inter Bergsteig – FC Amberg 0:2 (Schmien, Darwich)





