Wagenfeld will zurück in die Erfolgsspur

Nach dem bitteren Last-Minute-Ausgleich gegen den FC Sulingen und einem spielfreien Wochenende greift der TuS Wagenfeld am Samstagabend wieder in den Ligabetrieb ein. Um 17 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt beim bislang sieglosen FC Gessel-Leerssen, der als Tabellenfünfzehnter unter Zugzwang steht – und gegen den TuS unbedingt punkten möchte.

Doch genau davor warnt Hohnstedt: „Das wird ein heißer Tanz. Gessel-Leerssen hat nichts zu verschenken, steht zu Hause unter Druck und wird alles investieren. Wir müssen mit maximaler Konzentration dorthin fahren.“

Auch wenn die Gastgeber mit nur einem Punkt aus sieben Spielen am Tabellenende stehen, nimmt man sie in Wagenfeld ernst. Hohnstedt: „Sie haben zuletzt gegen Sudweyhe unglücklich verloren, gegen Leese nach Rückstand nochmal ausgeglichen. Da ist eine gewisse Widerstandskraft da.“

Die Mannschaft sei jung, kampfstark und trotz der jüngsten Verletzungen (u.a. mit Kreuzbandriss bei Vogts) nicht zu unterschätzen. „Solche Ausfälle schmerzen – aber manchmal setzt das in einem Team nochmal zusätzliche Kräfte frei. Genau deshalb müssen wir aufpassen.“

TuS will defensiv stabil bleiben – vorne kaltschnäuziger

Nach zwei Siegen und einem Remis aus den letzten drei Spielen hat Wagenfeld sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Die Entwicklung stimmt, betont auch der Trainer: „Wir sind mit unserer Defensivarbeit sehr zufrieden. Aber wir müssen im letzten Drittel noch kaltschnäuziger werden, um solche Spiele wie gegen Sulingen auch zu gewinnen.“

Kader erholt sich – Schulze gesperrt

Personell gibt es vor dem 8. Spieltag Licht und Schatten: Lars Schulze fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Sulingen-Spiel gesperrt, dafür kehren nach der Pause „zwei, drei Spieler zurück“, wie Hohnstedt ankündigt. Insgesamt sei man „mit voller Power“ unterwegs.

Ein Selbstläufer wird die Partie in Gessel-Leerssen aber keinesfalls. „Wir dürfen nicht die Mannschaft sein, gegen die sie ihren ersten Sieg holen“, stellt Hohnstedt klar. „Wir wollen mit harter Arbeit, Konzentration und unserer Spielidee in Gessel-Leerssen auftreten – und dort auch erfolgreich sein.“

Spielinfo

Bezirksliga Hannover 1 – 8. Spieltag

Samstag, 27. September 2025 – 17:00 Uhr

FC Gessel-Leerssen – TuS Wagenfeld 1908

Sportplatz Gessel-Leerssen

Tabelle (vor dem Spieltag):

8. TuS Wagenfeld – 10 Punkte – 13:13 Tore

15. FC Gessel-Leerssen – 1 Punkt – 6:21 Tore

Letzte Spiele:

TuS Wagenfeld – FC Sulingen 1:1

Tore: Brüggemann (52.) / Rosenthal (90.)

Rote Karte: Schulze (62.)

TuS Leese – FC Gessel-Leerssen 4:2

Tore: Bade, Lohmann (Gessel-Leerssen) – Meinking, Haso (2), Heidt (Leese)