Wagenfeld will in Drakenburg Revanche nehmen

Wenn der TuS Wagenfeld 1908 am Sonntag (14 Uhr) beim TuS Drakenburg antritt, erinnert sich Trainer Michael Hohnstedt nur ungern an das letzte Aufeinandertreffen. „Wir haben letztes Jahr in Drakenburg ein brutal ekliges Spiel erlebt. Platz im Wald, heiße Mannschaft, gute Mannschaft – da haben wir sechs Hütten bekommen“, sagt der Coach rückblickend. „Das wollen wir natürlich geradebiegen. Wir wollen Wiedergutmachung und werden sehr konzentriert sein.“

Nach neun ungeschlagenen Spielen reist der TuS Wagenfeld mit Selbstvertrauen, aber auch mit Respekt zum unangenehmen Gegner TuS Drakenburg.

Hohnstedt und seine Mannschaft reisen mit viel Selbstvertrauen, aber ohne Übermut an. „Wir wollen das Momentum, das wir aktuell haben, einfach mitnehmen“, erklärt der Trainer. „Wir sind seit neun Spielen ungeschlagen und haben richtig Bock auf Fußball.“ Dass Drakenburg am Donnerstagabend noch ein Nachholspiel gegen den VfL Bückeburg bestreitet, spielt für Hohnstedt nur eine untergeordnete Rolle: „Schlussendlich ist das scheißegal. Wenn man Bock auf Fußball hat, kann man auch mal müde Muskeln beiseite legen und einfach seinen Stiefel runterspielen.“

Den kommenden Gegner kennt der Wagenfelder Coach bestens. „Drakenburg hat eine unfassbare Qualität, gerade in der Defensive. Mit Penger und Draeger haben sie zwei brutal starke Kopfballspieler, die bei Standards extrem gefährlich sind“, warnt Hohnstedt. „Und auch offensiv haben sie viel Potenzial. Zwar ist Tim Rieckhof wohl angeschlagen, was ihnen natürlich weh tut, aber mit Wacker haben sie aus Haßbergen einen geholt, der genau weiß, wo das Tor steht.“

Das jüngste 3:3 der Drakenburger gegen den formstarken Aufsteiger aus Leese zeigt laut Hohnstedt, „dass sie zu Hause schwer zu bespielen sind“. Er erwartet eine intensive Begegnung: „Wenn man sich die Spiele aus dem letzten Jahr anschaut, dann waren das richtige Schlachten – viele Zweikämpfe, viele Umschaltsituationen, viele Tore. Wir wissen, was da auf uns zukommt.“

Kader fast komplett – einzig Kapitän Krause fraglich

Personell sieht es beim Tabellenvierten gut aus. „Der Kader ist ordentlich bestückt“, so Hohnstedt. „Ein ganz großes Fragezeichen steht noch hinter unserem Kapitän Andre Krause, der aktuell mit Knieproblemen nicht trainieren kann.“ Langzeitverletzte wie Herbst, Buldtmann und Scheland fallen weiterhin aus, „aber ansonsten haben wir keine größeren Ausfälle“.

Hohnstedt betont, dass seine Mannschaft trotz der guten Serie hochkonzentriert bleiben müsse: „Wir wissen, wie schwer es in Drakenburg ist. Gehst du da nur einen Meter zu wenig, bekommst du richtig Haue – das haben wir letztes Jahr gemerkt.“

„Wir wollen unseren Fußball durchdrücken“ – Selbstbewusst, aber mit Demut

Der Wagenfelder Trainer fordert daher von Beginn an Wachsamkeit: „Von der ersten Minute volle Konzentration. Wir wollen unseren Fußball durchdrücken, aber immer im Hinterkopf behalten, wo Drakenburg stark ist, um da gegenzuhalten.“

Trotz der Schwere der Aufgabe überwiegt bei Hohnstedt die Vorfreude: „Das wird ein intensives Spiel, aber genau das sind die Partien, für die man Fußball spielt. Wir haben aktuell richtig Spaß, wir sind stabil und wollen diese Serie unbedingt fortsetzen.“

Wagenfeld reist als Tabellenvierter mit 28 Punkten an, Drakenburg belegt derzeit Rang neun mit 18 Zählern. Für Hohnstedt ist klar: „Wir wollen den zehnten ungeschlagenen Auftritt in Serie. Aber wir wissen auch, dass das in Drakenburg nur mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist geht.“