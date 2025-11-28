Wagenfeld vor Topspiel in Twistringen – Hohnstedt greift nach Coup

Der TuS Wagenfeld 1908 steht vor dem schwierigsten Auswärtsspiel der Hinserie: Am Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt beim ungeschlagenen Tabellenführer SC Twistringen an. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Sudweyhe sieht Hohnstedt seine Mannschaft bereit.

Umso größer nun die Vorfreude: „Wir haben richtig Bock drauf und wissen ganz genau, was auf uns zukommt.“

„Neue Situation: jetzt mal wieder eine Vorberichtserstattung nach einer Niederlage. Aber die Niederlage hat uns nicht umgehauen“, sagte Hohnstedt. Die witterungsbedingte Pause gegen Leese kam ihm allerdings „ein bisschen blöd“ vor, weil der Rhythmus verloren ging.

Twistringen sei für ihn seit Saisonbeginn der große Favorit:

„Eine Mannschaft, die noch kein Spiel verloren hat, die eine Riesen-Performance zeigt“, betonte der Wagenfelder Trainer.

„Sie sind auf jeder Position doppelt besetzt. Das ist brutal.“

„Twistringen hat vielleicht mehr zu verlieren als wir“

Hohnstedt nennt gleich mehrere Schlüsselspieler des Tabellenführers:

„Sie haben Ausnahmespieler mit Sengönül im Sturm und mit Beuke einen der besten Mittelfeldspieler der Liga.“

Dazu kämen eine zweikampfstarke Defensive und Rückkehrer wie Tom Thiede, „der im Mittelfeld wirklich das Spiel macht“.

Auch Trainer Timo Rathkamp hob er hervor:

„Ein sehr emotionaler Trainer, der seine Mannschaft nach vorne peitscht.“

Trotzdem sieht Hohnstedt keinen Grund, sich klein zu machen:

„Wir wollen uns nicht verstecken. Wir haben eine super Performance gesetzt in dieser Runde, womit keiner gerechnet hat.“

Das Ziel ist klar formuliert:

„Wir wollen vielleicht die erste Mannschaft sein, die Twistringen schlägt. Wir werden keine Angst haben.“

Und:

„Twistringen hat vielleicht mehr zu verlieren als wir.“

„Wir müssen 100 Prozent da sein – und dürfen keine einfachen Fehler machen“

Der 5:4-Spektakelsieg im Hinspiel sei ein Fingerzeig gewesen:

„Das war das beste Spiel der Hinrunde. Das zeigt, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die wissen, was sie wollen.“

Für das Rückspiel fordert der Trainer höchste Konzentration:

„Wir müssen 100 Prozent, wenn nicht mehr, da sein.“

Denn:

„Wenn wir einfache Fehler machen, wird das ganz schnell und ganz einfach ausgenutzt.“

Er glaubt aber fest an sein Team – und an die Chance, Twistringen richtig zu fordern:

„Twistringen hat sehr viel Respekt vor uns. Wir kennen uns in- und auswendig.“

Ein taktisches Detail deutete er ebenfalls an:

„Vielleicht haben wir diesen einen Kniff mehr in der Vorbereitung, diesen einen Plan, um Twistringen wehzutun.“

„Es wird ein richtig geiles Spiel vor Weihnachten“

Sollte das Wetter mitspielen, erwartet Hohnstedt ein hochklassiges Topspiel:

„Wir hoffen, dass die Regenperiode nicht so groß sein wird. Dann wird es ein richtig geiles Spiel vor Weihnachten.“

Mit viel Respekt – aber ebenso viel Selbstvertrauen – reist Wagenfeld nach Twistringen:

„Wir wollen weiterhin die nächste Serie starten. Und es ist uns egal, gegen wen wir spielen, wir wollen gewinnen.“