Wagenfeld vor Rückrundenstart gegen Leese

Der TuS Wagenfeld 1908 startet am Samstag in die Rückrunde – und trifft dabei zu Hause auf den Aufsteiger TuS Leese 1912. Nach der 2:3-Niederlage in Sudweyhe, die erstmals seit langer Zeit wieder einen Dämpfer setzte, sieht Trainer Michael Hohnstedt darin sowohl Warnung als auch Chance.

Gleichzeitig betonte er, dass Niederlagen niemals willkommen seien: „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das kam zum richtigen Zeitpunkt. Dafür sind wir alle zu sehr Sportler oder wollen gewinnen.“

„Die Niederlage gibt positive, aber auch negative Blickpunkte“, sagte Hohnstedt. Das Positive sei vor allem der Realitätssinn, den die Pleite ausgelöst habe: „Es ist gut, dass der ganze Verein und wir alle mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich glaube, ich war immer der Einzige, der so ein bisschen gewarnt hat davor.“

Entscheidend sei, wieder die nötige Schärfe zu entwickeln:

„Wir müssen diesen Rausch, den wir hatten, jetzt in neue Energie umwandeln, wieder diese Gier bekommen. Wir müssen noch mehr tun, um Erfolg zu haben.“

Leese „unfassbar gesteigert“ – Hohnstedt sieht einen gefährlichen Gegner

Der Gegner ist für Hohnstedt alles andere als eine Unbekannte:

„Leese hatte immer die Gegner vor uns, gegen die wir dann gespielt haben. Heißt, dass ich Leese ganz gut kenne.“

Bereits am ersten Spieltag machten sie dem späteren Tabellen-Dritten das Leben schwer:

„Sie haben uns als Aufsteiger enorme Schwierigkeiten gegeben. Wir haben das Spiel trotzdem 2:0 gewonnen.“

Hohnstedt zeigt großen Respekt:

„Das ist eine Mannschaft, die sich über die Hinrunde unfassbar gesteigert hat. Die gehen immer an ihre Grenzen.“

Er lobt die Arbeit des Trainerteams und die klare Struktur:

„Das wird sehr gut gesteuert. Das ist eine Mannschaft, die weiß, was sie für Stärken hat, aber auch, was sie für Schwächen haben.“

Besonders warnt er vor Leeses Offensivtempo:

„Der Kuznecov und der Meinking – da brauchen wir nicht drüber sprechen. Die haben eine brutale Offensive.“

Auch das Umschaltspiel sei extrem gefährlich:

„Ein brutales, offensives Umschaltspiel. Wir müssen unfassbar aufpassen.“

Dennoch betont er die Ausrichtung auf das eigene Spiel:

„Der Blick bleibt auf uns. Wir haben uns einmal geschüttelt und gut trainiert. Wir wollen die Rückrunde erfolgreich fortsetzen.“

Tabellenplatz drei verteidigen – und ein „geiles Spiel“ in Twistringen im Blick

Mit 31 Punkten steht der TuS Wagenfeld 1908 auf Rang drei und will diese Position behaupten:

„Wenn man auf Platz drei ist, möchte man natürlich nicht viele Plätze nach unten rutschen.“

Gleichzeitig bleibe das Erfolgsrezept unverändert:

„Wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel. Das hat uns erfolgreich gemacht.“

Der Trainer verbindet das erste Rückrundenspiel mit klaren Erwartungen:

„Wir wollen gerne mit einem Dreier starten, vor allem zu Hause.“

Denn schon bald wartet ein echtes Highlight:

„Vor Weihnachten wartet dann nochmal das absolute geile Spiel in Twistringen, wo es richtig zur Sache geht und dann ist schon Pause.“

Personell sieht es gut aus:

„Zwei, drei sind leicht kränkelnd, aber das hat jede Mannschaft.“

Der Rasenplatz ist trotz der Jahreszeit bespielbar:

„Der Platz sieht gut aus, außer es wird nochmal richtig knackig kalt.“

Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr in Wagenfeld.