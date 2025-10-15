Wagenfeld vor "Kopffallen-Spiel"

Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen und Platz vier in der Tabelle geht der TuS Wagenfeld als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellen-14. SV Heiligenfelde. Doch Trainer Michael Hohnstedt mahnt eindringlich zur Vorsicht: „Wenn man auf die Tabelle schaut, sagen wahrscheinlich 95 bis 98 Prozent: Das wird ein klares Ding. Aber gerade solche Spiele sind die gefährlichsten – vor allem im Kopf.“

Die Rollen scheinen klar verteilt: Wagenfeld befindet sich im Aufwind, Heiligenfelde steckt nach dem 0:6 gegen Leese tief im Tabellenkeller. Doch Hohnstedt erinnert an vergangene Aufeinandertreffen: „Wir haben letztes Jahr zu Hause gegen Heiligenfelde verloren. Deswegen sind wir alle sensibilisiert, das Spiel mit voller Konzentration anzugehen.“

Trotz der deutlichen Niederlage zuletzt sei Heiligenfelde kein Gegner, den man unterschätzen dürfe. „Sie haben in Twistringen unentschieden gespielt – das hat noch keiner geschafft. Das zeigt, wie eklig sie sein können“, sagt Hohnstedt. „Das ist eine Mannschaft, die mit viel Herzblut spielt, mit Jungs, die fest im Verein verwurzelt sind. Viele arbeiten dort nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umfeld mit. Da steckt viel Leidenschaft drin.“

Zudem habe der SVH trotz personeller Verluste im Sommer – unter anderem durch die Abgänge von Köhler und Wolf – einige junge, entwicklungsfähige Spieler integriert. „Das sind Talente, die sich im Herrenbereich erst finden müssen, aber sie bringen viel Einsatz und Mentalität mit“, so der Wagenfelder Trainer.

Personell gibt es im Wagenfelder Lager leichte Fragezeichen. „Ein paar Jungs kränkeln, daher wissen wir noch nicht genau, wer am Sonntag zur Verfügung steht“, berichtet Hohnstedt. „Aber egal, wer spielt – wichtig ist, dass wir mit Euphorie und Spaß rangehen, aber ohne Überheblichkeit.“

Die Botschaft des Trainers ist klar: Wagenfeld soll sein Spiel machen, aber mit Respekt vor dem Gegner. „Jedes Spiel beginnt bei null. Wir punkten nur, wenn wir alles raushauen, was im Tank ist. Das ist gerade unser Erfolgsrezept“, sagt Hohnstedt. „Wir müssen mit Demut und den Füßen auf dem Boden bleiben.“

Besonders betont Hohnstedt den mentalen Aspekt: „Nach so einem 0:6 wird Heiligenfelde reagieren wollen. Wir hatten solche Situationen schon gegen Stuhr oder Gessel – auch da waren die Gegner angeschlagen, und wir haben sie nur mit maximaler Konzentration besiegt. Genau das brauchen wir jetzt wieder.“

Der TuS will den Heimvorteil nutzen, um die starke Serie fortzusetzen und den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. „Wir freuen uns auf das Spiel – aber wir wissen auch, wie schwer es wird. Nur mit der richtigen Einstellung können wir unsere Linie fortsetzen.“