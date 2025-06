– Foto: Marcel Eichholz

Wagenfeld verabschiedet sich mit Schützenfest in die Sommerpause 7:0 gegen TuS Sulingen krönt starke Aufsteiger-Saison – Hohnstedt: „Ein rundum gelungener Abend“ Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 1 Wagenfeld TuS Sulingen

Der TuS Wagenfeld hat seine Premierensaison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga mit einem eindrucksvollen 7:0-Heimsieg gegen den TuS Sulingen beendet. Trainer Michael Hohnstedt sprach im Anschluss von einem „hervorragenden Saisonabschluss“ und zeigte sich vor allem mit dem dominanten Auftritt in der ersten Halbzeit zufrieden: „Ich glaube, wir haben 90 Minuten das Spiel dominiert. In der ersten Halbzeit haben wir die Chancen sehr gut ausgenutzt.“

Gestern, 15:00 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld TuS Sulingen TuS Sulingen 7 0 Abpfiff Nandzik überragt bei souveränem Saisonfinale Bereits zur Pause führte Wagenfeld mit 5:0, angeführt von einem überragenden Alexander Nandzik, der drei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. „Er darf sich in dem Spiel natürlich mit drei Toren und zwei Vorlagen auch zum 'Man of the Match' küren lassen“, lobte Hohnstedt seinen Offensivspieler.

Junge Spieler im Fokus Auch in der zweiten Halbzeit blieb der TuS spielbestimmend. Fabian Cieslack erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 6:0, Andre Krause setzte den Schlusspunkt. Besonders erfreulich für den Trainer: „Der junge Spieler Fabian Cieslack – das freut mich natürlich unfassba.“ Zudem durfte Morland Herbst, der im Vorjahr aus der A-Jugend hochgezogen wurde, von Beginn an ran: „Demzufolge war es wirklich ein rundum gelungener Abend.“