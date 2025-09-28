Wagenfeld stürmt mit Fünferpack auf Platz sechs

Mit einer starken ersten Halbzeit und einem insgesamt souveränen Auftritt hat der TuS Wagenfeld am Samstagabend einen klaren Auswärtssieg eingefahren. Beim 5:2 gegen den weiterhin sieglosen FC Gessel-Leerssen zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt vor allem in den ersten 45 Minuten Offensivfußball auf hohem Niveau – ließ nach dem Seitenwechsel aber phasenweise die letzte Konsequenz vermissen.

„Die erste Halbzeit war richtig gut“, sagte Hohnstedt. „Wir waren variabel, griffig im Gegenpressing, haben gute Kombinationen gezeigt – das war ein sehr reifer Auftritt.“

Bereits nach 21 Minuten brachte Chris Brüggemann den TuS nach Vorarbeit von Daniel Oduweku in Führung. „Super durchgetankt, Flanke – und Chris steht da, wo er stehen muss“, so Hohnstedt.

Drei Minuten später erhöhte Luca Storck nach einer unübersichtlichen Szene im Anschluss an eine Ecke auf 2:0. In der 33. Minute krönte der 17-jährige Nicolas Marten seine gute Leistung mit dem 3:0 – per Kopf nach einem Freistoß. „Ich glaube, er ist jetzt der jüngste Torschütze in der Vereinsgeschichte“, freute sich der Trainer.

Noch vor der Pause traf dann Giorgio Ronzetti zum 4:0, nach einem Traumpass von Storck und einem überlegten Abschluss. „Das hat mich besonders gefreut, weil er immer für andere arbeitet und sich jetzt endlich mal selbst belohnt hat“, so Hohnstedt.

Zweite Halbzeit mit leichten Schönheitsfehlern

Nach dem Seitenwechsel nahm Wagenfeld Tempo aus dem Spiel. „Wir hatten noch Ballbesitz, aber sind nicht mehr in gefährliche Räume gekommen“, sagte Hohnstedt. „Gessel-Leerssen hat sich tiefer gestellt und versucht, das Ergebnis zu halten.“

In der 63. Minute kam der Gastgeber dann durch Timon Bauer zum Anschlusstreffer – per Elfmeter. „Den Strafstoß hätte es nie geben dürfen“, ärgerte sich Hohnstedt. „Nicht mal die Schiedsrichter wussten im Nachhinein, warum sie gepfiffen haben.“

Wenig später hatte der TuS die Chance zur direkten Antwort: Alexander Nandzik trat zum Elfmeter an, scheiterte aber am Keeper. Und so kam Gessel-Leerssen in der Schlussphase noch zum 2:4, als Maris Beuke einen Konter nach einer eigenen TuS-Ecke nutzte. „Da war ich richtig sauer“, gestand Hohnstedt. „Das war unnötig, das darf so nicht passieren.“

Für den Schlusspunkt sorgte erneut Chris Brüggemann, der in der 88. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte – nach starker Vorarbeit von Oduweku.

Lob und Mahnung zugleich

Unterm Strich zeigte sich Hohnstedt zufrieden – mit Einschränkungen: „Fünf Tore auswärts sind stark, aber wir hätten noch mehr machen können. Und zwei Gegentore ärgern mich – das trübt die Leistung ein wenig.“

Trotzdem: Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen klettert Wagenfeld auf Rang sechs und bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. „Aber wir haben auch gesehen, dass man in dieser Liga nie abschalten darf“, so Hohnstedt. „Jetzt regenerieren wir – und bereiten uns auf das Heimspiel gegen Esperke vor.“

FC Gessel-Leerssen – TuS Wagenfeld 1908 2:5

FC Gessel-Leerssen: Jannis Meyer, Giorgio Amicone, Jannis Arslan (82. Lukas Meyer), Fynn-Luca Stöver (82. Tion Hoops), Timon Bauer, Marc Malguth (82. Tom Niklas Stöver), Maris Beuke, Jonas Lohmann, Arne Wolter, Mika Bade (75. Leon Sagert), Nicola Giovanni Nolte (75. Maverick Meißner) - Trainer: Maik Hüneke

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Daniel Umeh Oduweku, Jan-Ole Fiedler, Maximilian Michael Steiner (65. Alexander Nandzik), Andre Krause, Felician Günther, Alin-Nicolae Faur, Giorgio Ronzetti (65. Ole Fortkamp), Luca Storck (76. Arne Kwasnicki), Chris Brüggemann, Nicolas Marten (83. Fabian Cieslack) - Trainer: Michael Hohnstedt

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)

Tore: 0:1 Chris Brüggemann (21.), 0:2 Luca Storck (24.), 0:3 Nicolas Marten (33.), 0:4 Giorgio Ronzetti (45.), 1:4 Timon Bauer (63.), 2:4 Maris Beuke (85.), 2:5 Chris Brüggemann (88.)