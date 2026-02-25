Wagenfeld startet mit Topspiel: "Wir wollen dort etwas stehlen"

– Foto: Britta Olschewski

Der Auftakt ins Pflichtspieljahr 2026 hat es für den TuS Wagenfeld in sich. Am Freitagabend gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt beim Tabellendritten TV Neuenkirchen. Dritter gegen Fünfter, nur ein Punkt trennt beide Teams – ein echtes Spitzenspiel zum Re-Start der Bezirksliga.

Die Wintermonate verliefen auch in Wagenfeld nicht optimal. Dennoch will Hohnstedt nicht klagen. „Man darf nicht meckern, man muss positiv in die Zukunft gucken“, betont er. „Jetzt haben wir gleich die Möglichkeit, uns mit einem der Besten der Liga zu messen.“ Die personelle Lage ist stabil. „Vielleicht ein, zwei Fragezeichen sind noch da, aber sonst sind wir gut aufgestellt und bereit für das Spiel.“

„Ob man es Topspiel nennt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein geiler Start ins neue Jahr“, sagt Hohnstedt. „Ich glaube, alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht nach dieser schwierigen Vorbereitung.“

Respekt vor Neuenkirchens Qualität

Der Blick auf den Gegner zeigt für Hohnstedt klar: Die Favoritenrolle liegt beim TVN. „Neuenkirchen zu Hause ist unfassbar eklig zu bespielen, extrem stabil“, sagt er. Vor allem individuell sieht er viel Qualität: „Mit Linke im Tor, Luchtmann in der Innenverteidigung, Hülseberg als einem der besten Spieler der Liga – und vorne mit Melot und Meyer – das ist schon stark besetzt.“ Für Hohnstedt war Neuenkirchen schon vor der Saison ein Titelkandidat. „Platz drei ist absolut verdient. Da gehören sie hin.“

Neben der sportlichen Brisanz kommt auch eine persönliche Komponente hinzu. Hohnstedt und Neuenkirchens Trainer Mustafa Cali verbindet ein gutes Verhältnis. „Wir kennen uns gut, respektieren uns. Es wird emotional, aber freundschaftlich – auf und neben dem Platz.“

Keine Favoritenrolle – aber klare Ambitionen

Wagenfeld reist dennoch selbstbewusst an. „Wir sind nicht der Favorit. Das ist vielleicht gar nicht schlecht für uns“, sagt Hohnstedt. „Aber wir fahren nicht hin, um nur mitzuspielen. Wir wollen dort Punkte stehlen.“

Entscheidend werde die Konzentration sein. „Von der ersten Minute bis zur letzten Sekunde müssen wir voll da sein. Die Gier muss stimmen. Es wird verdammt schwer – aber genau solche Spiele willst du spielen.“

Nach dem 0:3 im Hinspiel hat der TuS zudem etwas gutzumachen. „Es ist ein Spiel auf Augenhöhe“, so Hohnstedt, „auch wenn ich den Ball eher zu Neuenkirchen schiebe.“

Bezirksliga Hannover – 18. Spieltag

Freitag, 27. Februar 2026 – 19:30 Uhr

TV Neuenkirchen – TuS Wagenfeld 1908

Tabellenlage:

3. TV Neuenkirchen – 32 Punkte – 41:27 Tore

5. TuS Wagenfeld – 31 Punkte – 39:27 Tore

Nur ein Punkt trennt beide Mannschaften – der Sieger könnte den Anschluss an die Spitzengruppe weiter festigen.