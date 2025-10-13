Wagenfeld siegt dreckig – und bleibt im Höhenflug

Der TuS Wagenfeld bleibt weiter auf Erfolgskurs. Beim kampfstarken SV Brigitta-Elwerath Steimbke setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt mit 2:1 durch und feierte damit den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen. In einer zähen, zerfahrenen Partie bewies Wagenfeld Moral und drehte nach der Pause einen Rückstand in einen späten Auswärtssieg.

„Wer das Spiel gesehen hat, hat wahrscheinlich öfter mal die Augen zugemacht“, gab Hohnstedt ehrlich zu. „Es war kein schönes Spiel, kein chancenreiches Spiel – viel Krampf, viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten. Aber wir waren am Ende einfach der glückliche Gewinner.“

Die Partie begann zäh. Beide Teams neutralisierten sich, Torchancen blieben Mangelware. Erst kurz vor der Pause hatte Chris Brüggemann nach einem Zuspiel von halbrechts die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte jedoch am Steimbker Keeper. „Das war die einzige nennenswerte Chance in einer schwachen ersten Halbzeit“, meinte Hohnstedt. „Wir waren ungeduldig, haben die Räume nicht gesehen und zu oft in die Enge gespielt.“

Mit 0:0 ging es in die Kabine. Dort fand Hohnstedt offenbar die richtigen Worte – auch wenn der Start in Hälfte zwei alles andere als ideal verlief.

Steimbke geht in Führung – Wagenfeld dreht das Spiel

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff nutzte Luis Bernardo Oetting eine Umschaltsituation über den schnellen Darian Guse zur 1:0-Führung für die Gastgeber. „Genau das, was wir besprochen hatten“, ärgerte sich Hohnstedt. „Sie wollten über Guse kontern – und das ist ihnen gelungen.“

Doch der TuS reagierte mit großer Moral. Nach einer Standardsituation brachte Luca Storck seine Mannschaft mit einem spektakulären Treffer zurück ins Spiel. „Luca nimmt den Ball mit der Brust und haut ihn per Fallrückzieher rein – ein Tor des Jahres!“, schwärmte der Trainer. „So ein Ding siehst du selten auf Bezirksliga-Niveau.“

Anschließend drängte Wagenfeld auf den Sieg. In der 77. Minute brachte ein Angriff über den eingewechselten Daniel Oduweku die Entscheidung. Seine Flanke lenkte ein Steimbker Abwehrspieler unglücklich in die Mitte – Giorgio Ronzetti reagierte blitzschnell und traf aus kurzer Distanz zum 2:1.

Hohnstedt lobt Joker und Mentalität

„Das war pure Willenskraft“, sagte Hohnstedt. „Unsere Einwechselspieler – Plümer, Oduweku, Nüsmann, Alscher, Zimmermann – haben das Spiel nochmal auf unsere Seite gebracht. Genau das macht uns aktuell so stark.“

In der Schlussphase verteidigte Wagenfeld mit Leidenschaft. „Wir haben alles reingeschmissen. Steimbke war eklig, aber wir haben dagegengehalten“, so der Coach. Kurz vor Schluss hatte Philipp Nüsmann sogar das 3:1 auf dem Fuß, doch der Keeper parierte stark.

„Ein Unentschieden wäre sicher nicht unverdient gewesen“, gab Hohnstedt zu. „Aber wir haben derzeit einfach das Momentum auf unserer Seite. Vielleicht ist es Glück, vielleicht Können – aber Fakt ist: Wir drehen solche Spiele inzwischen.“

Mit dem Sieg festigt Wagenfeld Platz vier und bleibt in Reichweite der Spitzengruppe. Hohnstedt mahnt jedoch zur Konzentration: „Jetzt kommt Heiligenfelde – ein Gegner, der unten steht, aber genau das sind die gefährlichsten Spiele. Da erwartet jeder einen klaren Sieg. Wir müssen das annehmen wie ein Endspiel.“

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – TuS Wagenfeld 1908 1:2

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel (88. Toshe Tashkov), Luis Bernardo Oetting, Dennis Pissor, Marc-Andre Hannig, Marcel Wind, Mirko Theiss, Moritz Strutz, Darian Guse, Bennet Blase (88. Jarek Büchau), Jan-Michel Cordes - Trainer: Dennis Pissor

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Marco Babilon, Alexander Nandzik (71. Tamme Alscher), Jan-Ole Fiedler (63. Daniel Umeh Oduweku), Ole Fortkamp, Andre Krause, Felician Günther, Giorgio Ronzetti, Luca Storck (79. Daniel Zimmermann), Chris Brüggemann, Nicolas Marten (63. Finn-Arne Plümer) - Trainer: Michael Hohnstedt

Tore: 1:0 Luis Bernardo Oetting (49.), 1:1 Luca Storck (66.), 1:2 Giorgio Ronzetti (79.)