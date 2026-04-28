Wagenfeld scheitert an sich selbst TuS Wagenfeld 1908 unterliegt SV Brigitta-Elwerath Steimbke trotz Chancenplus mit 3:4 – Trainer Michael Hohnstedt kritisiert Effizienz und Abwehrverhalten von red · Heute, 20:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Viele Chancen, viele Fehler – und am Ende keine Punkte: Wagenfeld verliert ein wildes Spiel gegen einen Abstiegskandidaten. Trainer Michael Hohnstedt spricht von einem „gebrauchten Tag“.

Es sind die Spiele, die sich kaum erklären lassen – und die besonders schmerzen. TuS Wagenfeld 1908 hat sein Heimspiel gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke mit 3:4 (0:2) verloren, obwohl die Gastgeber über weite Strecken das Spiel bestimmten. „Es ist unfassbar bitter, so ein Spiel zu verlieren“, sagte Michael Hohnstedt. „Wir waren vorne einfach zu uneffektiv.“

Tatsächlich hatte Wagenfeld früh die Kontrolle, ließ jedoch beste Möglichkeiten ungenutzt. „Wir hatten fünf, sechs hundertprozentige Chancen“, so Hohnstedt. „Da müssen wir mindestens zwei oder drei Tore schießen, machen aber keins.“ Stattdessen nutzten die Gäste ihre Chancen konsequenter. Darian Guse brachte Steimbke früh in Führung (10.) und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (41.). „Hinten machen wir dann zu einfache Fehler“, sagte Hohnstedt. „So gerätst du dann auch 2:0 in Rückstand.“