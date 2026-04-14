Wagenfeld nutzt seine Chancen – Gessel-Leerssen hält lange mit

– Foto: TuS Wagenfeld

Der Favorit setzt sich durch, doch das Spiel ist lange offener, als es das Ergebnis vermuten lässt. Beide Trainer sehen den Unterschied vor allem in der Effizienz.

„Unterm Strich ein verdienter Sieg“, sagte Michael Hohnstedt, Trainer der Gastgeber, ordnete jedoch ein: „Respekt an Gessel-Leerssen: Trotz ihrer tabellarischen Situation haben sie uns früh im 4-3-3 hoch gepresst und uns in den ersten 10 bis 15 Minuten Probleme bereitet.“

Die Pflichtaufgabe gelöst, aber nicht ohne Widerstand: TuS Wagenfeld 1908 hat sich am 23. Spieltag mit 4:0 (2:0) gegen FC Gessel-Leerssen durchgesetzt. Das Ergebnis wirkt deutlich, doch über weite Strecken war die Partie ausgeglichener, als es die nackten Zahlen nahelegen.

Tatsächlich fanden die Gäste zunächst gut ins Spiel. „Wir waren gut im Spiel, es war ausgeglichen bis zum ersten Gegentor“, so Hüneke.

Dass dieses Anlaufen kein Zufall war, bestätigte Maik Hüneke: „Wir haben sie etwas höher angelaufen, weil wir aus dem Hinspiel wussten, dass sie damit Probleme haben können.“

Den Unterschied machte schließlich die Effizienz. In der 23. Minute traf Andre Krause zur Führung. „Nach etwa 23 Minuten haben wir dann den Schlüssel gefunden“, sagte Hohnstedt. „Danach war das Eis gebrochen.“

Wenig später erhöhte Tamme Alscher auf 2:0 (35.). Für Hüneke ein bitterer Doppelschlag: „Zwei Chancen zugelassen, zwei Tore kassiert.“

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst kontrolliert, aber nicht spektakulär. „In der zweiten Halbzeit war es ein kontrolliertes Spiel mit wenig Höhepunkten“, sagte Hohnstedt. Seine Mannschaft blieb defensiv stabil und ließ kaum Möglichkeiten zu.

Die Entscheidung fiel in der 68. Minute, als Giorgio Ronzetti auf 3:0 stellte. „Damit war das Spiel entschieden“, sagte Hüneke. Während Wagenfeld effizient agierte, ließ Gessel-Leerssen seine Möglichkeiten ungenutzt: „Nach vorne hatten wir unsere Möglichkeiten, spielen die Situationen aber nicht sauber aus.“

Den Schlusspunkt setzte schließlich ein Debütant: „Besonders gefreut hat mich, dass Ole Stolle, ein 20-jähriger Spieler aus der dritten Mannschaft, nach seiner Einwechslung das 4:0 erzielt“, sagte Hohnstedt.

Trotz der klaren Niederlage zeigte sich Hüneke nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat alles reingehauen und kämpferisch das umgesetzt, was wir wollten.“

Am Ende bleibt für beide Trainer eine ähnliche Erkenntnis – mit unterschiedlicher Perspektive. „Der Unterschied war die Effektivität: Wir machen unsere Chancen nicht, der Gegner nutzt seine“, sagte Hüneke. Hohnstedt formulierte es aus Sicht des Siegers so: „Am Ende ein verdienter Sieg, auch in der Höhe.“

Für Wagenfeld bedeutet der Erfolg die direkte Reaktion auf die Niederlage gegen Leese – und die Rückkehr in die Erfolgsspur.

TuS Wagenfeld 1908 – FC Gessel-Leerssen 4:0

TuS Wagenfeld 1908: Mario Nolting, Alexander Nandzik (70. Fabian Cieslack), Jan-Ole Fiedler (84. Emin Shabanovski), Tamme Alscher (74. Ole Stolle), Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner (62. Daniel Umeh Oduweku), Andre Krause, Felician Günther, Alin-Nicolae Faur, Daniel Zimmermann, Giorgio Ronzetti - Trainer: Michael Hohnstedt

FC Gessel-Leerssen: Ben Kühtmann, Giorgio Amicone, Oliver Mauk (46. Ole Ehlers), Fynn-Luca Stöver (78. Daniel Martin), Leon Sagert (61. Linus Wichmann), Yannik Kaschel (72. Aaron Kelp), Florian Zimpelmann, Maris Beuke, Jonas Lohmann, Mika Bade (84. Lukas Meyer), Nicola Giovanni Nolte - Trainer: Maik Hüneke

Schiedsrichter: Morgan Düren

Tore: 1:0 Andre Krause (23.), 2:0 Tamme Alscher (35.), 3:0 Giorgio Ronzetti (68.), 4:0 Ole Stolle (87.)