Wagenfeld mit klarem Ziel beim Auswärtsabschluss in Steimbke

Vor dem vorletzten Spieltag der Bezirksliga Hannover blickt der TuS Wagenfeld auf eine solide Saison zurück – und will diese nun auch auswärts würdig abrunden. Am Sonntag gastiert das Team bei SV Brigitta-Elwerath Steimbke. Für TuS-Trainer Michael Hohnstedt ist die Marschroute klar: „Wir wollen versuchen, in Steimbke drei Punkte zu holen. Vielleicht werden wir ja noch die beste Auswärtsmannschaft der Liga.“

„Wir spielen nicht just for fun“

Besonders beeindruckt zeigte sich Hohnstedt von der Qualität des kommenden Gegners: „Bis zur Niederlagenserie war Steimbke sehr stabil, sie haben Neuenkirchen mit 6:1 geschlagen. Da war man klar oben dran. Ich weiß nicht, warum dann sechs Niederlagen folgten – aber sie haben zweifellos extreme Qualität, vor allem offensiv: schnelle Flügel, guter Stürmer.“

Trotz des gesicherten Tabellenplatzes (aktuell Platz 6) will Hohnstedt von einem lockeren Auslaufen nichts wissen. „Wer mich kennt, weiß, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen. Wir spielen nicht Fußball, weil wir just for fun dabei sind. Wir geben Gas – dafür machen wir das zu gerne.“ Und so soll auch im letzten Auswärtsspiel der Saison noch einmal alles abgerufen werden: „Wir freuen uns, nochmal auswärts gegen eine gute Mannschaft antreten zu dürfen. Jetzt holen wir noch die letzten Körner raus.“

Anstoß in Steimbke ist am Sonntag um 15:00 Uhr.