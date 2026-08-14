Wagenfeld fordert Rehburg zum Re-Match

Vor zwei Wochen lieferten sich der TuS Wagenfeld und der RSV Rehburg im Pokal ein dramatisches Tor-Duell. Nun treffen beide Teams am Sonntag in der Liga erneut aufeinander. Rehburg-Coach Daniel Bultmann baut seinen Matchplan um – während Wagenfeld-Trainer Michael Hohnstedt auf den nächsten Heimsieg brennt.
Mit reichlich Rückenwind geht der TuS Wagenfeld in sein allererstes Heimspiel der neuen Saison. Dem spektakulären 5:3-Erfolg im Pokal gegen den RSV Rehburg folgte am 1. Spieltag ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg beim FC Sulingen. „Zu Null in Sulingen zu gewinnen, das schafft nicht jeder. Wir haben sehr viel Euphorie und Selbstvertrauen getankt“, freut sich Trainer Michael Hohnstedt, der aber sofort den Fokus auf den Liga-Alltag richtet: „Der Sieg in Sulingen bringt uns nichts, wenn wir jetzt nicht zu Hause gegen Rehburg nachlegen. Wenn wir nur einen Schritt weniger laufen, wird es extrem schwer. Wir müssen diese Gier haben, den einen Laufweg mehr zu machen und diesen einen Zweikampf mehr zu gewinnen.“
Gegner RSV Rehburg startete mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen den SV GW Stöckse in die Saison und sinnt nun auf Revanche für das dramatische Pokal-Aus. Trainer Daniel Bultmann blickt mit gemischten Gefühlen auf das schnelle Wiedersehen: „Finde ich sehr schwierig tatsächlich, ungünstig terminiert. Wagenfeld ist eine Mannschaft, die natürlich gut eingestellt ist. Ihr Trainer hat Profi-Erfahrung, der weiß ganz genau, was er tut und was er sagen muss. Er hat uns gesehen und war positiv überrascht. Dementsprechend ist er sehr gut vorbereitet und weiß, was wir vorhaben.“
Um dem gut organisierten Heimteam nicht ins offene Messer zu laufen, plant Bultmann für das Duell am Sonntag (15:00 Uhr) personelle und taktische Anpassungen: „Dementsprechend muss ich das Ganze jetzt brechen und uns taktisch nochmal komplett anders aufstellen. Die Grundhaltung bleibt, dass wir mit Geduld in das Spiel gehen wollen. Wir wollen über Außen mit Tempo immer wieder mal Wagenfeld aus dem Rhythmus bringen.“ Der RSV-Coach erinnert sich zudem noch gut an die physische Härte aus dem ersten Aufeinandertreffen: „Wir sind auf 3:3 herangekommen und dann machen die in der 90. Minute das 4:3, weil sie physisch überlegen waren. Das müssen wir diesmal zwingend vermeiden.“
Auch Hohnstedt weiß um die Qualität der Gäste, die zudem wieder auf ihren Kapitän Gilke zurückgreifen können. Besondere Vorsicht mahnt der Wagenfeld-Coach vor dem Rehburger Angreifer Ubeida Obisesan an, der schon am 1. Spieltag gegen Stöckse knipste: „Sie haben mit Obi Sezan einen unfassbaren Qualitätsspieler in dieser Liga vorne, der schnell und torgefällig ist. Wir haben im Pokal drei Tore gegen sie kassiert – darauf müssen wir diesmal definitv besser Acht geben. Aber wir haben extrem viel Lust auf unser erstes Heimspiel vor unseren Zuschauern und wollen die drei Punkte bei uns behalten.“