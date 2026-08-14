Wagenfeld fordert Rehburg zum Re-Match

Rehburg will die Pokal-Revanche – Foto: Philipp Reichelt

Vor zwei Wochen lieferten sich der TuS Wagenfeld und der RSV Rehburg im Pokal ein dramatisches Tor-Duell. Nun treffen beide Teams am Sonntag in der Liga erneut aufeinander. Rehburg-Coach Daniel Bultmann baut seinen Matchplan um – während Wagenfeld-Trainer Michael Hohnstedt auf den nächsten Heimsieg brennt.

Mit reichlich Rückenwind geht der TuS Wagenfeld in sein allererstes Heimspiel der neuen Saison. Dem spektakulären 5:3-Erfolg im Pokal gegen den RSV Rehburg folgte am 1. Spieltag ein hart erkämpfter 1:0-Auswärtssieg beim FC Sulingen. „Zu Null in Sulingen zu gewinnen, das schafft nicht jeder. Wir haben sehr viel Euphorie und Selbstvertrauen getankt“, freut sich Trainer Michael Hohnstedt, der aber sofort den Fokus auf den Liga-Alltag richtet: „Der Sieg in Sulingen bringt uns nichts, wenn wir jetzt nicht zu Hause gegen Rehburg nachlegen. Wenn wir nur einen Schritt weniger laufen, wird es extrem schwer. Wir müssen diese Gier haben, den einen Laufweg mehr zu machen und diesen einen Zweikampf mehr zu gewinnen.“

Gegner RSV Rehburg startete mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen den SV GW Stöckse in die Saison und sinnt nun auf Revanche für das dramatische Pokal-Aus. Trainer Daniel Bultmann blickt mit gemischten Gefühlen auf das schnelle Wiedersehen: „Finde ich sehr schwierig tatsächlich, ungünstig terminiert. Wagenfeld ist eine Mannschaft, die natürlich gut eingestellt ist. Ihr Trainer hat Profi-Erfahrung, der weiß ganz genau, was er tut und was er sagen muss. Er hat uns gesehen und war positiv überrascht. Dementsprechend ist er sehr gut vorbereitet und weiß, was wir vorhaben.“