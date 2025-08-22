Wagenfeld erwartet „geiles Fußballspiel“ gegen Topfavoriten

Für den TuS Wagenfeld endet eine kräftezehrende Woche mit einem echten Höhepunkt: Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt im heimischen Ahornstadion den TV Neuenkirchen. „Ende einer krassen Woche – Twistringen, Bruchhausen-Vilsen und jetzt nochmal Neuenkirchen“, fasste Hohnstedt die Belastung zusammen. „Es wird nicht einfacher am Start der Saison, aber für solche Spiele spielen wir ja Fußball. Wir freuen uns ungemein, endlich mal wieder auf einem Sonntag zu Hause ein Spiel auszutragen.“

Darüber hinaus habe sich die Mannschaft punktuell enorm verstärkt. „Mit Til Mohrmann von Germania Egestorf, den ich noch persönlich aus Rethen-Zeiten kenne, ist ein Spieler gekommen, der Oberliga-Erfahrung mitbringt. Und mit Jan Hülseberg haben sie, wie ich finde, wieder einen absoluten Top-Fünf-Spieler in dieser Liga.“ Für Hohnstedt ist klar: „Die sind nicht ohne Grund mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet.“

Mit dem TVN reist einer der größten Titelanwärter an. Hohnstedt hat den kommenden Gegner intensiv beobachtet und weiß um dessen Qualität: „Ich habe Neuenkirchen zweimal gesehen. Sie sind sehr flexibel, können Dreier- oder Viererkette spielen. Sie haben eine grundsolide Defensive, mit Luchtmann einen der besten Verteidiger der Liga und mit Klenke den besten Torwart, der in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder zum besten Keeper gewählt wurde.“

Auch in der Offensive traut der Wagenfelder Trainer Neuenkirchen einiges zu: „Die Mannschaft ist letztes Jahr Zweiter geworden und will dieses Jahr sicher nicht tiefer stapeln als Platz zwei. Sie haben das klar als Ziel formuliert, intern und extern.“ Dass er für den Kollegen Mustafa Cali große Wertschätzung empfindet, betonte Hohnstedt ausdrücklich: „Ein Trainer, den ich sehr respektiere und auch sehr sympathisch finde. Wir haben super Kontakt.“

Trotz aller Anerkennung macht sich Hohnstedt keine Illusionen: „Auf uns kommt ein Riesenbrocken ins Ahornstadion. Aber ich glaube, es wird ein wirklich geiles Fußballspiel, weil beide Mannschaften Fußball spielen wollen. Es wird hoffentlich ein Spiel, in dem niemand das Verteidigen vernachlässigt, sondern ein Kampf, den wir annehmen müssen.“

Sein eigener Anspruch ist klar formuliert: „Wir wollen Punkte zu Hause behalten – ob es ein Punkt ist oder drei, das liegt an uns, wie gut wir gegen Neuenkirchen dagegenhalten.“

Allerdings muss Hohnstedt auf mehrere Spieler verzichten. „Zwei, drei haben sich verletzt, unter anderem Alexander Nandzig und Luca Storck, die ich im Pokal rausnehmen musste. Dazu ist einer im Urlaub. Da ist es gut, dass wir einen größeren Kader haben.“ Doch er stellt klar: „Die Mannschaft, die am Sonntag aufläuft, wird Neuenkirchen Paroli bieten und versuchen, auch was zu Hause zu behalten.“

Ein besonderer Wunsch des Trainers richtet sich an die Zuschauer. „Wir hoffen, dass wir wieder zahlreiche Zuschauer begrüßen können. Wir brauchen die Unterstützung. Wenn wir die Fehler, die wir zuletzt gemacht haben, minimieren, dann sind wir auf Augenhöhe und können etwas Positives für Wagenfeld erreichen.“