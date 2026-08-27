Wagenfeld empfängt Weyhe zum vorgezogenen Duell

Jubelt Wagenfeld auch gegen Weyhe? – Foto: TuS Wagenfeld

Der TuS Wagenfeld eröffnet am Donnerstagabend den 4. Spieltag der Bezirksliga mit dem Heimspiel gegen den SV Weyhe. Vor dem anstehenden Marktwochenende wollen die ungeschlagenen Hausherren vorlegen, während der Aufsteiger aus Weyhe nach der jüngsten Pleite auf die Wende hofft.

TuS-Trainer Michael Hohnstedt lobte im Vorfeld die Kooperation des Gegners: „Großen Dankeschön und großen Respekt an Weyhe, dass sie das mitmachen. Heimspiel, Flutlicht, Donnerstagabend – bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich fast gar nicht für uns. Deswegen haben wir unfassbar Bock auf das Spiel.“ Der bisherige Saisonverlauf verleihe zusätzliche Sicherheit: „Wir sind weiterhin in der Liga und im Pokal ungeschlagen. Was man natürlich überhaupt nicht darf, ist Weyhe irgendwie zu unterschätzen, auch wenn sie aktuell mit null Punkten da stehen. Wer die Liga und die Mannschaften kennt, weiß ganz genau, dass Weyhe da am Ende nicht stehen wird, weil sie eine enorme Qualität haben.“

Der TuS Wagenfeld empfängt heute um 19:30 Uhr den noch punktlosen SV Weyhe. Die Partie wurde vorgezogen, da in Wagenfeld das traditionelle Marktwochenende ansteht.

Personell muss Wagenfeld allerdings meckern: Neben Giorgio Ronzetti fällt auch Kapitän André Krause aus. „Dass unser Kapitän ausfällt, der gerade in einer unfassbaren Form war, tut natürlich extrem weh“, so Hohnstedt. Dennoch ist die Zielsetzung klar: „Die Mannschaft, die auf dem Platz steht, wird alles dafür tun, dass wir gewinnen. Ein Marktwochenende ist natürlich viel schöner, wenn man das mit drei Punkten feiert.“

Weyhe sucht nach Leichtigkeit und Spielfreude

Der Aufsteiger aus Weyhe reist nach der bitteren 1:3-Heimpleite gegen Stöckse mit Wut im Bauch an, geht aber als klarer Außenseiter in die Begegnung.

Weyhe-Coach Dominik Mahn fordert eine deutliche Steigerung seines Teams: „Nach der bitteren Heimniederlage wollen wir jetzt so schnell wie möglich das Ruder rumreißen. Wir wissen, dass wir als Außenseiter nach Wagenfeld reisen, trotzdem wollen wir etwas Zählbares mitnehmen!“ Der Name des Kontrahenten spiele dabei keine Rolle: „Wir müssen eine Reaktion zeigen, da ist es egal, wie der Gegner heißt. In der Trainingswoche versuchen wir, die Spielfreude zurückzufinden und die zuletzt verlorene Leichtigkeit zu bekommen. Wenn wir das schaffen, werden wir bald auch die ersten Punkte sammeln.“

Tabelle

1. STK Eilvese (Ab) 3 3-0-0 15:0 9

2. SC Twistringen 3 3-0-0 10:2 9

3. TuS Wagenfeld 1908 3 2-1-0 10:3 7

4. SV Bruchhausen-Vilsen (Ab) 3 2-0-1 7:3 6

5. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Auf) 3 2-0-1 4:4 6

6. SV Esperke 1929 3 2-0-1 4:5 6

7. SV Brigitta-Elwerath Steimbke 3 1-1-1 5:2 4

8. SV Germania Helstorf 3 1-1-1 5:6 4

9. TuS Leese 1912 3 1-1-1 6:9 4

10. FC Sulingen 3 1-0-2 3:3 3

11. TV Neuenkirchen 3 1-0-2 3:6 3

12. TuS Sudweyhe 3 1-0-2 2:5 3

13. SV Grün-Weiß Stöckse (Auf) 3 1-0-2 3:7 3

14. RSV Rehburg 3 1-0-2 4:9 3

15. SG Hoya (Auf) 3 0-0-3 2:10 0

16. SV Weyhe (Auf) 3 0-0-3 1:10 0