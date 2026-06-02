Wagenfeld dreht die Partie nach Rückstand

– Foto: TuS Wagenfeld

Trotz zahlreicher vergebener Chancen gerät Wagenfeld zwischenzeitlich in Rückstand. Ein Dreifachwechsel bringt jedoch die Wende und sichert den Gastgebern den verdienten Heimsieg.

Dabei hätte die Partie aus Sicht der Gastgeber schon deutlich früher entschieden sein können. „Nach einer halben Stunde müssen wir eigentlich schon mit 4:0 führen“, sagte Hohnstedt. Alexander Nandzik und Chris Brüggemannvergaben mehrere hochkarätige Möglichkeiten, hinzu kam eine große Kopfballchance von Andre Krause.

Nach zwei Niederlagen in Folge hat TuS Wagenfeld 1908 wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den TuS Drakenburg setzte sich die Mannschaft von Michael Hohnstedt mit 4:2 (1:1) durch und bleibt damit vor dem letzten Spieltag auf Rang fünf.

Auch Drakenburgs Trainer Stefan Czyborra sah zunächst Vorteile für die Gastgeber. „Wagenfeld hatte direkt zwei oder drei richtig gute Möglichkeiten, bei denen sie teilweise allein auf unseren Torwart zuliefen“, sagte er. Nach einer taktischen Umstellung sei seine Mannschaft jedoch besser ins Spiel gekommen und habe mehr Zugriff erhalten.

Trotz der klaren Feldvorteile dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Wagenfeld in Führung ging. Nach Vorarbeit von Maximilian Michael Steiner traf Alexander Nandzik zum 1:0. Die Führung hielt allerdings nicht bis zur Pause. Mit ihrer ersten wirklich gefährlichen Aktion gelang den Gästen durch Lucas Wacker noch das 1:1 (45.).

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zunehmend zu einem Nervenspiel. Drakenburg wirkte zunächst aktiver und drehte die Begegnung durch Marven Feist zum 2:1 (64.). „In der zweiten Halbzeit fand ich uns zunächst sogar besser“, sagte Czyborra. „Wir waren agiler, standen stabiler und haben uns mehr Chancen erarbeitet.“

Für die Gäste ging es dabei um weit mehr als drei Punkte. Im Kampf um den Relegationsplatz stand Drakenburg bereits vor dem Anpfiff unter Druck, der sich während der Partie noch verstärkte. Parallel lag TV Stuhr gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke in Führung und setzte die Mannschaft von Czyborra damit zusätzlich unter Zugzwang.

Hohnstedt reagierte auf den Rückstand mit einem Dreifachwechsel. Unter anderem kehrte Giorgio Ronzetti nach seiner Verletzungspause zurück – und beeinflusste die Partie sofort. Mit seiner ersten Aktion holte er einen Elfmeter heraus, den Chris Brüggemann zum 2:2 verwandelte (72.).

„Danach hat man gemerkt, dass Drakenburg ins Nachdenken gekommen ist“, sagte Hohnstedt. „Sie wussten, dass Stuhr führte und sie damit wieder etwas zu verlieren hatten.“

Tatsächlich kippte die Partie in der Schlussphase wieder zugunsten der Gastgeber. Nach einer Ecke von Alexander Nandzik traf Jan-Ole Fiedler im Gewühl zum 3:2 (81.). Weil Drakenburg anschließend noch mehr Risiko gehen musste, ergaben sich weitere Räume. Diese nutzte Wagenfeld konsequent aus: Nur zwei Minuten später sorgte Brüggemann mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung (83.).

„Unter dem Strich geht das Ergebnis wahrscheinlich in Ordnung“, räumte Czyborra ein. „Trotzdem waren wir nah dran, etwas mitzunehmen.“

Für Wagenfeld war der Sieg vor allem aus psychologischer Sicht wichtig. „Wichtig ist für uns, dass wir nach zwei Niederlagen wieder gewonnen haben“, sagte Hohnstedt. Durch den Erfolg bleibt der Kampf um die Plätze vier bis sieben vor dem letzten Spieltag spannend. Zwischen Rang vier und Rang sieben liegen lediglich drei Punkte.

Die Niederlage verschärft dagegen die Ausgangslage der Drakenburger erheblich. Durch den gleichzeitigen Sieg des TV Stuhr ist der Vorsprung auf den direkten Konkurrenten weiter geschmolzen. Damit steht Drakenburg am letzten Spieltag massiv unter Druck und benötigt im Kampf um den Relegationsplatz dringend ein Erfolgserlebnis.

Während Wagenfeld im abschließenden Heimspiel gegen TuS Sudweyhe die Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis beenden möchte, steht Drakenburg vor einem Endspiel. „Ab sofort zählt nur noch der letzte Spieltag“, sagte Czyborra. „Da müssen wir alles investieren.“

TuS Wagenfeld 1908 – TuS Drakenburg 4:2

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik, Daniel Umeh Oduweku (80. Daniel Zimmermann), Jan-Ole Fiedler, Ole Fortkamp, Maximilian Michael Steiner, Andre Krause, Finn-Arne Plümer (64. Arne Kwasnicki), Alin-Nicolae Faur (64. Giorgio Ronzetti), Philipp Nüsmann (64. Marco Babilon), Chris Brüggemann (86. Fabian Cieslack) - Trainer: Michael Hohnstedt

TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn (71. Jarne Oldenstädt), Pascal Draeger, Lucas Teichmann (71. Mika Helfers), Marven Feist, Elias Hachmeyer, Lucas Wacker, Maximilian Kowalewski (46. Maxim Penger), Daniel Faske, Saad Haso, Jonas Brede, Marceli Dolata (71. Dennis Faust) - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

Schiedsrichter: Luke Mach

Tore: 1:0 Alexander Nandzik (40.), 1:1 Lucas Wacker (45.), 1:2 Marven Feist (64.), 2:2 Chris Brüggemann (72.), 3:2 Jan-Ole Fiedler (81.), 4:2 Chris Brüggemann (83.)