Wagenfeld demontiert Esperke – und rückt auf Platz vier vor

Der TuS Wagenfeld bleibt das eines der formstärksten Teams der Bezirksliga Hannover 1. Mit einem klaren 5:0-Heimerfolg gegen den SV Esperke 1929 feierte die Mannschaft von Trainer Michael Hohnstedt den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen und kletterte damit auf Rang vier der Tabelle.

„Das war ein deutlicher, aber auch verdienter Sieg – und in der Höhe durchaus gerechtfertigt“, sagte Hohnstedt nach dem Spiel. „Esperke wird vielleicht sagen, ein oder zwei Tore zu viel. Ich sage: Wir hätten auch noch mehr machen können.“

In einer über weite Strecken einseitigen Begegnung tat sich Wagenfeld zunächst schwer mit der tiefstehenden Defensive der Gäste. „Esperke stand sehr kompakt, lauerte auf Konter – genau darauf waren wir vorbereitet“, so Hohnstedt.

Wagenfeld dominierte das Spiel mit über 75 Prozent Ballbesitz, erspielte sich einige Halbchancen, doch es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, ehe Giorgio Ronzetti den Bann brach. „Ein Traumtor mit dem schwachen Fuß – aus 16 Metern unter die Latte, Latte rein. Der sogenannte Dosenöffner“, lobte Hohnstedt.

Kapitän Krause mit Doppelpack – Brüggemann trifft erneut

Nach dem Seitenwechsel machte Wagenfeld schnell alles klar. In der 50. Minute erhöhte Kapitän Andre Krause mit einem satten Linksschuss auf 2:0. Elf Minuten später traf Luca Storck per Direktabnahme zum 3:0 – nach mustergültiger Flanke von Alexander Nandzik.

„Ab dem zweiten Tor haben wir das Spiel komplett kontrolliert“, so Hohnstedt. „Esperke hatte keine nennenswerten Offensivaktionen mehr.“

Den vierten Treffer erzielte Chris Brüggemann in der 75. Minute mit der Hacke – nach einem abgefälschten Schuss von Finn-Arne Plümer. Den Schlusspunkt setzte erneut Krause (85.) mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern ins linke Eck.

Hohnstedt lobt – und mahnt

„Es war ein sehr erwachsener Auftritt, mit viel Ballbesitz, Spielkontrolle, guter Staffelung“, resümierte der Coach. „Und es war vor allem ein Spiel, bei dem man merkt, wie gefestigt die Mannschaft inzwischen ist. Alle ziehen mit, die Abläufe greifen.“

Doch trotz der Erfolgswelle bleibt Hohnstedt auf dem Boden:

„Fünf Spiele in Folge ungeschlagen, vier Siege – das ist stark. Aber wir dürfen jetzt nicht Hurra schreien. Es geht direkt weiter. Am Samstagabend wartet Steimbke – Flutlicht, unangenehm, das wird ein ganz anderes Spiel.“

TuS Wagenfeld 1908 – SV Esperke 1929 5:0

TuS Wagenfeld 1908: Yannick Olschewski, Alexander Nandzik, Jan-Ole Fiedler, Maximilian Michael Steiner (66. Finn-Arne Plümer), Andre Krause, Felician Günther, Alin-Nicolae Faur, Giorgio Ronzetti (75. Philipp Nüsmann), Luca Storck (75. Tamme Alscher), Chris Brüggemann (82. Fabian Cieslack), Nicolas Marten (66. Marco Babilon) - Trainer: Michael Hohnstedt

SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, David Price, Florian Magers, Marcel Baller, Luis Gähle (65. Andre Becker), Joos Hasenpusch, Lukas Lohmann (74. Maximilian Vogeler), Nils Pinkel, Timo Stichnoth (65. Luca-Morice Dierks), Alexander Wischnewski, Erik-Miguel Werner - Trainer: André Lapke

Schiedsrichter: Gianluca Wilmsmeier

Tore: 1:0 Giorgio Ronzetti (45.), 2:0 Andre Krause (50.), 3:0 Luca Storck (61.), 4:0 Chris Brüggemann (75.), 5:0 Andre Krause (85.)