„Wäre mehr möglich gewesen“: Raisting mit Remis gegen Pullach

Pullach – Dank eines 1:1-Unentschiedens beim SV Pullach ist der SV Raisting seit nunmehr drei Partien ungeschlagen. Das Mittelfeld der Tabelle bleibt für die Elf von Hannes Franz weiterhin in Reichweite, zumal die personell umformierten Raistinger mit jedem Spieltag besser werden. Aus Sicht des Sportvereins hätte es freilich auch mehr sein können. „Insgesamt ein gerechtes Unentschieden“, resümierte Franz und ergänzte: „Trotzdem wäre für uns mehr möglich gewesen.“ Hierfür hätten seine Mannen aber mehr aus den eigenen Möglichkeiten machen und „konsequenter und resoluter“ verteidigen müssen.

Der prägendste Moment diesbezüglich passierte unmittelbar vor dem Pausenpfiff: Viktor Neveling erschlich sich bei einer hohen Hereingabe von Gianluca Zandt im Rücken der Pullacher Abwehr die bestmögliche Einschussposition. Neveling traf den Ball aus sechs Metern auch voll, zielte aber genau auf Schlussmann Leopold Bayerschmidt. „Wenn wir da das 2:0 machen, gewinnen wir das Spiel vermutlich.“ Letztlich eine Hypothese, unter Berücksichtigung der sengenden Hitze und der sehr ordentlichen Vorstellung der Raistinger aber keine ganz abwegige Mutmaßung.

Den Führungstreffer für den SVR besorgte Andreas Heichele bereits nach zehn Minuten per Foulelfmeter. Gleichwohl hatten auch die Pullacher ihre Momente. So erzitterte das Raistinger Gehäuse, als der Ball mit immenser Wucht am Lattenkreuz einschlug. „Kann nicht sein, dass ein langer Ball und eine Kopfballablage reichen, dass der Spieler blank vor unserem Tor steht“, monierte Franz. Auch nach dem Seitenwechsel tauchten die Hausherren regelmäßig vor Urban Schaidhauf auf. Je länger die Partie dauerte, desto offener gestalteten sie die beiden Teams. Einmal verpasste ein Angreifer der Heimelf den Ball am langen Pfosten um Haaresbreite. Nicht minder aussichtsreich waren die Möglichkeiten der Raistinger. Zunächst durfte sich der eben eingetauschte Frederik Specht versuchen, später war es dann Maximilian Neufing. Das Pech der beiden SVR-Kicker war, dass sie das Spielgerät jeweils auf dem schwächeren Fuß führten und es dadurch an Schusskraft und Präzision mangelte. Der Ausgleich fiel dann nach einem Eckball. Der wurde am ersten Pfosten abgefälscht, was der Abwehr des SVR kaum Zeit ließ, zu reagieren.