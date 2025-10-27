„Wäre mehr möglich gewesen – Gautinger SC hadert nach Kellerduell ohne Sieger

Der Gautinger SC verpasst den Sieg im Kellerduell gegen die SF Breitbrunn. Eine starke Schlussphase der Gastgeber wird nicht belohnt.
Gautinger SC – SF Breitbrunn ⇥2:2 (0:1) Tore: 0:1 M. Lemberger (27.), 1:1 E.Uysal (52.), 1:2 Eisele (65.), 2:2 Dietzel (70.) Zeitstrafen: M. Lemberger/SFB (53., wdh. Foulspiel), B. Lemberger/SFB (90.+3, Foulspiel und Ballwegschlagen) Rote Karte: Dixon/SFB (90.+4, Schiedsrichterbeleidigung)
Das Kellerduell der Kreisklasse Zugspitze 1 zwischen dem Gautinger SC und den Sportfreunden Breitbrunn hat keinen Sieger hervorgebracht. Besser damit leben konnten hinterher die Gäste. „Gauting war am Schluss die dominante Mannschaft, den Punkt nehmen wir mit“, sagte Breitbrunns Trainer Markus Kreitner. GSC-Kapitän Julian Feser haderte mit zwei verschenkten Punkten. „Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, aber wenn du den Ball nicht über die Linie drückst, helfen dir die vielen Chancen auch nichts“, kommentierte Feser.
Im ersten Durchgang investierten die Gäste viel und gingen durch einen sehenswerten Freistoßtreffer von Maximilian Lemberger in Führung. Nach dem Seitenwechsel gab der GSC mit einem traumhaften Volleyschuss von Emre Uysal die richtige Antwort. Samuel Eisele schoss die Gäste wieder in Führung, doch Gauting konnte durch Sebastian Dietzel erneut ausgleichen. In der hitzigen Schlussphase mit klaren Vorteilen für den GSC flog der bereits ausgewechselte Connor Dixon noch vom Platz. „Das war aber keine Beleidigung, da hätte ich mir mehr Fingerspitzengefühl gewünscht“, so Kreitner.