„Wäre mehr möglich gewesen – Gautinger SC hadert nach Kellerduell ohne Sieger

Der Gautinger SC verpasst den Sieg im Kellerduell gegen die SF Breitbrunn. Eine starke Schlussphase der Gastgeber wird nicht belohnt.

Gautinger SC – SF Breitbrunn ⇥2:2 (0:1) Tore: 0:1 M. Lemberger (27.), 1:1 E.Uysal (52.), 1:2 Eisele (65.), 2:2 Dietzel (70.) Zeitstrafen: M. Lemberger/SFB (53., wdh. Foulspiel), B. Lemberger/SFB (90.+3, Foulspiel und Ballwegschlagen) Rote Karte: Dixon/SFB (90.+4, Schiedsrichterbeleidigung) Das Kellerduell der Kreisklasse Zugspitze 1 zwischen dem Gautinger SC und den Sportfreunden Breitbrunn hat keinen Sieger hervorgebracht. Besser damit leben konnten hinterher die Gäste. „Gauting war am Schluss die dominante Mannschaft, den Punkt nehmen wir mit“, sagte Breitbrunns Trainer Markus Kreitner. GSC-Kapitän Julian Feser haderte mit zwei verschenkten Punkten. „Es wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen, aber wenn du den Ball nicht über die Linie drückst, helfen dir die vielen Chancen auch nichts“, kommentierte Feser.