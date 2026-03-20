„Wäre jeder ein bisschen wie Christian Lais, wär die Welt eine andere"

Gala, Messi, Katjes: Ismail Demirci, TuS Binzen | Foto: Matthias Konzok

Was ihn auf die Palme bringt? Wer stets die beste Ausrede beim Landesligisten TuS Binzen hat? Fußballer Ismail Demirci im BZ-Fragebogen.

Im wirklichen Leben ist er als Bauingenieur für den Bau von Bürogebäuden oder Museen zuständig, wie gerade in Basel. Im Fußball achtet der Schönauer Ismail Demirci (31) aus dem Mittelfeld heraus auf die Statik seiner Mannschaft – seit knapp zwei Jahren nun beim Landesligisten TuS Binzen. Vor dem Spiel gegen RW Stegen gibt er im BZ-Fragebogen Witziges und Persönliches preis.

Als Kind wollte ich werden: Polizist. Eine genaue Erinnerung daran, wie es dazu kam, habe ich nicht. Aber ich habe es zuletzt in meinen alten Freunde-Büchern gelesen.