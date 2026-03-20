„Wäre jeder ein bisschen wie Christian Lais, wär die Welt eine andere"

Was ihn auf die Palme bringt? Wer stets die beste Ausrede beim Landesligisten TuS Binzen hat? Fußballer Ismail Demirci im BZ-Fragebogen.
Im wirklichen Leben ist er als Bauingenieur für den Bau von Bürogebäuden oder Museen zuständig, wie gerade in Basel. Im Fußball achtet der Schönauer Ismail Demirci (31) aus dem Mittelfeld heraus auf die Statik seiner Mannschaft – seit knapp zwei Jahren nun beim Landesligisten TuS Binzen. Vor dem Spiel gegen RW Stegen gibt er im BZ-Fragebogen Witziges und Persönliches preis.
Als Kind wollte ich werden: Polizist. Eine genaue Erinnerung daran, wie es dazu kam, habe ich nicht. Aber ich habe es zuletzt in meinen alten Freunde-Büchern gelesen.
Der beste Fußballer aller Zeiten: Ganz klar, Lionel Messi. Er hat meine Jugendzeit geprägt. Er ist und war ein unaufhaltsamer Spieler, den seine Gegner nie einschätzen können.
Auf die Palme bringt mich? Ignoranz, egal, um was es dabei geht.
Die beste Serie für einen Marathon: Narcos über Drogenbaron Pablo Escobar. Die habe ich schon zwei-, dreimal angeschaut. Super Serie. Mich interessieren eher Sachen, die wirklich passiert sind.
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