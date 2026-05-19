Wäre ein Ende von Ende besser für Fortuna Düsseldorf?

Der Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga ist ein historischer Einschnitt. Erstmals seit der Saison 2008/09 spielt der Klub wieder drittklassig. Für den Verein bedeutet das nicht nur einen sportlichen Rückschlag, sondern auch eine massive strukturelle Herausforderung. Der Kader wird sich verändern, wirtschaftlich muss noch genauer gerechnet werden, und sportlich braucht Fortuna einen Plan, der sofort trägt.
Mitten in dieser Gemengelage steht Alexander Ende. Der gebürtige Grevenbroicher kam im Saisonendspurt nach Düsseldorf, konnte den Absturz aber nicht verhindern. Natürlich wäre es zu einfach, die Verantwortung allein beim Trainer abzuladen. Eine Mannschaft steigt nicht wegen weniger Wochen unter einem neuen Coach ab. Die Probleme lagen tiefer, die Saison war schon vorher in eine gefährliche Richtung gelaufen.
Trotzdem lässt sich nicht ausblenden: Ende hat die Rettung nicht geschafft. Er ist damit automatisch eines der Gesichter dieses historischen Absturzes. Noch schwerer wiegt, dass es für ihn persönlich der zweite Abstieg aus der 2. Bundesliga ist: Zuvor war er nämlicih bereits 26 Spiele lang Trainer des SC Preußen Münster, der ebenfalls den Gang in die 3. Liga antreten musst
Genau deshalb stellt sich die Frage, ob eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten sinnvoll wäre. Ende besitzt bei Fortuna einen Vertrag bis 2028, und gerade nach einem Abstieg muss der Verein extrem auf die Finanzen achten. Eine Trennung wäre deshalb nicht nur eine sportliche, sondern auch eine wirtschaftliche Entscheidung.
Doch der sportliche Neuanfang könnte wichtiger sein. Wenn bei Fortuna tatsächlich nur noch ein kleiner Kern des Kaders unter Vertrag steht, wird der Sommer ohnehin zu einem kompletten Neuaufbau. Es geht dann nicht um kleinere Korrekturen, sondern um eine neue Mannschaft, eine neue Hierarchie und ein neues Selbstverständnis in der 3. Liga.
In so einer Situation kann ein Trainer, der gerade mit diesem Verein abgestiegen ist, schnell zur Belastung werden - selbst dann, wenn er fachlich Qualitäten mitbringt. Ende gilt als Trainer, der entwickeln und strukturieren kann. Aber die Frage ist, ob Fortuna nach diesem Absturz noch die Ruhe hat, ihm genau diesen Entwicklungsauftrag zu geben. Die Erwartungshaltung wird riesig sein. Der Verein wird in der 3. Liga sofort im Fokus stehen, und jeder schwache Saisonstart würde die alte Abstiegsdebatte wieder öffnen.
Deshalb könnte ein klarer Schnitt für alle Beteiligten die sauberere Lösung sein. Nicht, weil Ende allein Schuld trägt. Sondern weil Fortuna nach diesem Absturz ein unbelastetes Gesicht für den Neustart brauchen könnte. Einen Trainer, der nicht mit dem 0:3 in Fürth, dem Abstieg und der verpassten Rettung verbunden wird.
Fortuna Düsseldorf steht vor einem Sommer, der den Klub prägen wird. Die entscheidende Frage lautet nicht nur, welche Spieler bleiben oder kommen. Sie lautet auch: Soll dieser Neustart mit einem Trainer beginnen, der den Abstieg miterlebt hat - oder braucht der Verein nach diesem historischen Tiefpunkt auch auf der Bank ein neues Signal?
Berichte lassen vermuten, dass Ende zunächst Trainer bleiben soll - mehr an dieser Stelle.
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