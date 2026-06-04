„Wäre cool, den Deckel vorzeitig draufzusetzen“

Ein Sieg fehlt dem FV Herbolzheim und Trainer Jan Brunner noch zum Klassenerhalt. – Foto: Verein

Der FV Herbolzheim steht kurz davor, die Zugehörigkeit zur Bezirksliga sicherzustellen. Dazu benötigt die Mannschaft von Jan Brunner einen Heimsieg gegen den Konkurrenten Ballrechten-Dottingen.

Herr Brunner, die Rückrunde verlief für den FV Herbolzheim recht zufriedenstellend, zuletzt glänzte Ihre Mannschaft mit vier Siegen in Folge. Was läuft derzeit besser als in der Hinrunde?

Jan Brunner: Ich stimme vollauf zu, wir spielen eine starke Rückrunde, sind sehr gut in Form und belegen in der Rückrundentabelle den dritten Platz. Wir haben die Schwäche der Hinrunde abgelegt: Die Chancenverwertung. Wir sind deutlich ruhiger vorm Tor, zielstrebiger und treffsicherer. Wir haben eine extrem junge Mannschaft, vielleicht hat es einfach die Zeit gebraucht. Die Mannschaft lernt aus den Erfahrungen der Hinrunde. Weiterlesen: Jan Brunner, FV Herbolzheim: "Wir haben die Schwäche der Hinrunde abgelegt" (BZ-plus)