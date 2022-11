Inzwischen ein gewohntes Bild: Gebenbach bejubelt ein Tor - und zuletzt in der Folge immer einen Sieg. – Foto: HMB Media/Julien Becker

Während Kellerkracher steigt: Nutzt Gebenbach die Gunst der Stunde? 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Weil Bamberg zuschauen muss, könnte Gebenbach Tabellenführung übernehmen +++ Letzter vs. Vorletzter, Geesdorf vs. Hof +++

Der FC Eintracht Bamberg kann an diesem Wochenende nicht mitmischen. Aufgrund einer Platzsperre im Fuchs-Park-Stadion sowie einer fehlenden Ausweichmöglichkeit ist die Partie gegen den WFV abgesagt (FuPa berichtete). So werden Reischmann, Hack & Co. am Samstag wohl vom Sofa aus zusehen müssen, wie Gebenbach an ihnen vorbeizieht und die Tabellenführung in der Bayernliga Nord übernimmt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die DJK auch den elften Sieg in Folge einfährt, ist relativ hoch. Aufsteiger und Kellerkind Weiden zum Auftakt der Rückserie gehört trotz Derbygefühle in die Kategorie "Pflichtaufgabe".

Apropos Tabellenkeller: Dort steigt am 18. Spieltag das Topspiel, wenn man so will. Denn das Schlusslicht Geesdorf trifft auf den Vorletzten Hof. Beide Teams rangieren mit Ausreißern nach oben seit Saisonbeginn im düsteren Bereich des Tableaus - und wollen mit aller Macht dafür sorgen, dass man dort nicht auch noch überwintern muss.

Rüdiger Fuhrmann (Trainer, Weiden): "Wenn wir am Ende als Sieger vom Platz gehen, ist alles genial. Wenn wir verlieren, dann war es klar. Die Jungs lassen die Köpfe hängen, da sie auswärts in der Hinrunde ohne Sieg gewesen sind. Nun müssen wir auf die Tatsache aufbauen, dass unser Team auf dem Platz zeigt, dass es den Sieg will. Gegen Gebenbach ist alles wieder auf Null. Es beginnt ein neues Spiel, in das wir uns positiv einbringen wollen." Personal: David Bezdicka ist nach Erkrankung wieder gesund. Chousein Chousein befindet sich nach langer Verletzung endlich im Aufbautraining. Kai Hempel (Trainer, Gebenbach): "Nach dem hart erkämpften Sieg gegen Würzburg, kommt nun im Derby der nächste Brocken. Das Hinspiel wird dabei natürlich stellenweise nochmal betrachte, obwohl es zu lang her ist, um noch großartig Analysen zu machen. Wir können aus dem vergangenen Spiel sehr viel mitnehmen, vor allem, dass es nicht immer ein Feuerwerk sein kann. Dass man aber eben auch solche Spiele gewinnt, zeugt von einem großen Charakter. Weiden hat sehr gute Einzelspieler und sie werden gut auf uns eingestellt sein." Personal: Harri Peterson ist noch nicht einsatzfähig. Johannes Scherm laboriert an einer Zerrung. Sein Einsatz ist fraglich. Außerdem ist der ein oder andere Spieler erkältet und kann womöglich nicht spielen.

Mikheil Sajaia (Trainer, Hof): "Das Hinspiel spielt keine große Rolle mehr, weil wir damals als Trainerteam neu gekommen sind. Die Manschaft war im Umbruch. Wir waren noch in einer anderen Phase. Bei den Gegnern hat sich auch einiges verändert. Daher denke ich, dass das Hinspiel keine große Rolle spielt. Entscheidend ist für mich, dass wir uns stabilisiert haben. Die Vorrunde war nicht so gut, aber die Mannschaft hat zuletzt ein anderes Gesicht gezeigt und wir wollen in der Rückrunde so viele Punkte wie möglich holen. Unabhängig gegen wen wir spielen, gehen wir mit der Einstellung ins Spiel, dass wir gewinnen wollen. Ob es dann zum Schluss reicht, ist dann die andere Frage. Aber unser oberstes Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen. Die Stimmung ist gut, die Spieler sind motiviert." Personal: Einige Spieler sind krank, einige angeschlagen. Vor allem in der Offensive gibt es zudem einige Verletzte.

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Nach den vergangenen Ergebnissen müssen wir schauen, dass wir wieder in die Spur kommen. Da ist der Gegner im Prinzip zweitranging. Natürlich geht es direkt in das nächste wichtige Spiel gegen einen direkten Konkurrenten, das eigentlich nicht verloren werden darf. Die verbliebenen Spieler werden alles raushauen und sind auch in der Lage in Hof zu gewinnen, wenn es uns gelingt, einfache Gegentreffer zu vermeiden." Personal: Die Ausfallliste wird länger: Maximilian Humpenöder, Paul Häfner, Marius Wiederer, Shawn Hilgert, Vicent Held, Jonas Münzberg und Maximilian Kaiser sind verletzt.

Im Hinspiel trennten sich Hof und Geesdorf 1:1-Unentschieden. – Foto: Hans Will

Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter, Abtswind): "Der TSV Abtswind hat im kommenden Heimspiel den TSV Kornburg zu Gast. Mit Kornburg kommt ein Aufsteiger zu uns, der mit einem Sieg Punkte-technisch zu uns aufschließen kann. Wiederum besteht für uns die Chance, unseren einstelligen Tabellenplatz zu festigen. Wir konnten die vergangenen zwei Heimspiele positiv gestalten. Jetzt gilt es, diesen Lauf weiter auszubauen. Die Basis muss die mannschaftliche Geschlossenheit sein. Wenn die Jungs das hinbekommen, sind wir nur schwer zu schlagen." Personal: Keine Angaben. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Mit dem 2:2 in Hof sind wir nicht zufrieden, können aber damit leben, da das Match auf einem so tiefen Geläuf ein lupenreines Kampfspiel war. Wir sind jetzt drei Spiele ungeschlagen und haben dabei immer zweimal getroffen, was zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Abtswind hat ein starkes Spiel gegen Eltersdorf geboten, mit viel Zweikampfstärke und hohem Tempo. Der Platz dort ist nicht allzu groß, also wird es ein intensives Match, wobei wir die Niederlage aus dem Hinspiel ausmerzen wollen." Personal: Marco Wiedmann kehrt nach dreimonatiger Pause in den Kader zurück. Danilo Dittrich wird heuer nicht mehr mitwirken können.

