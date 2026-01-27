Während der Vorbereitung: Brühl-Coach Müller tritt zurück

Marcel Müller ist nicht mehr Trainer beim SC Brühl. – Foto: Scheuer

Die sportlich ohnehin schwierige Saison des SC Brühl nimmt die nächste Wendung. Marcel Müller ist nicht mehr Trainer des abgeschlagenen Tabellenletzten der Bezirksliga 1. Der 47-Jährige hat dem Vorstand am 22. Januar seinen Rücktritt angeboten, dem der Verein zugestimmt hat.

Müller hatte das Amt erst am 28. Oktober übernommen, blieb mit der Mannschaft jedoch ohne Punktgewinn. Zuvor waren bereits Aufstiegstrainer Arif Cinar (46) nach nur sechs Spieltagen sowie Interimstrainer Ganesh Pundt gescheitert. Mit drei Punkten aus 15 Spielen, 14 Niederlagen und einer Tordifferenz von -49 ist Brühl abgeschlagen Letzter, der Gang in die Kreisliga A gilt als nahezu unausweichlich. Noch vor wenigen Tagen hatte Müller in einem FuPa-Interview die Situation nüchtern eingeordnet. „Wir haben drei Punkte und ein schlechtes Torverhältnis. Da braucht man nicht vom Klassenerhalt zu sprechen. Wir wollen keine Wettbewerbsverzerrung betreiben, sondern die Saison vernünftig zu Ende spielen. Wir schauen von Spiel zu Spiel, ohne auf die Tabelle zu gucken. Unser Anspruch ist es, uns in jedem Spiel ordentlich zu präsentieren – und dann sehen wir, was am Ende dabei herauskommt.“

Müller: "Ruhiges Arbeiten war nicht mehr möglich" Nun folgte dennoch die Trennung. In der offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es:

„Der Cheftrainer unserer ersten Mannschaft, Marcel Müller, hat dem Vorstand zum heutigen Tag seinen Rücktritt angeboten. Der Vorstand hat diesem Rücktritt zugestimmt.“ Weiter teilte der Klub mit: „Wir bedanken uns bei Marcel Müller für seinen Einsatz und seine Arbeit während seiner Amtszeit und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute.“ Müller selbst sieht die Gründe im Vereinsumfeld. „Der Rücktritt war unumgänglich. Im Hintergrund hat es so stark geknirscht und geknistert, dass ein ruhiges Arbeiten schlicht nicht mehr möglich war“, erklärte der Trainer. Die Mannschaft nehme er ausdrücklich in Schutz: „Die Mannschaft hat damit überhaupt nichts zu tun – gar nichts. Das betrifft ausschließlich Vorgänge im Hintergrund.“ Unter diesen Umständen habe er keine Basis mehr für seine Arbeit gesehen. „Wenn man ständig unterschiedliche Dinge hört und Sachverhalte immer wieder anders dargestellt werden, ist das kein Zustand, in dem man vernünftig arbeiten kann. Das geht einfach nicht.“