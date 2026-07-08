Wählt Euer „Tor der Rückrunde“ aus Rheinhessen!

Rheinhessen. Welcher Treffer aus Rheinhessen hat Euch in der Hinrunde am meisten begeistert? Fußball live sucht wieder das Tor der Rückrunde – und ihr entscheidet. In unserer Abstimmung stellen wir Euch die schönsten Treffer des vergangenen Halbjahres vor. Stimmt einfach für Euren Favoriten ab!
Dieser Text wird Euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Und so geht’s: Auf dem Instagram-Kanal Fußball live posten wir pro Region kurze Videoausschnitte, darunter auch die nominierten Tore für Rheinhessen. Ihr könnt eine Woche lang unter dem Beitrag abstimmen.
In einer zweiten Abstimmung wählt ihr aus den Gewinnertoren der Regionen Mittelhessen, Südhessen, Wiesbaden/Rheingau Taunus/Main-Taunus und Rheinhessen Euren persönlichen Favoriten – und entscheidet mit Eurer Stimme über das Fußball-Live-Tor der Rückrunde 2026! Diese Tore sind nominiert:
Von der Strafraumkante ins Torglück: Titus Henseler vom SV Gonsenheim schnappte sich nach 14 gespielten Minuten im Oberliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern II den Ball und marschierte nach vorne. Dann jagte der 17-jährige SVG-Spieler auf Höhe der Sechzehnerlinie das Leder kompromisslos ins linke obere Eck – das frühe 2:0 aus Gonsenheimer Sicht. Bitter für Henseler und Co.: Die Freude über das Traumtor wurde am Ende getrübt, der FCK tütete in letzter Minute doch noch drei Punkte ein (4:3).
Erst hellwach, dann eiskalt: Vom Anstoß weg stürmte Abdellatif El Mahaoui vom TSV Schott Mainz mit viel Tempo nach vorne und erlief sich einen Steckpass. Dann ließ er sich von einem heraneilenden Gegenspieler nicht beirren und verwandelte nach acht Sekunden gnadenlos ins lange Eck. Mit dem TSV Schott feierte El Mahaoui im Verbandspokal-Halbfinale gegen TuS Mechtersheim schließlich auch das Weiterkommen – wenn auch erst im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hieß es nämlich 2:2.
Ein traumhafter Heber: Sedat Yildirim von Fontana Finthen lief im richtigen Moment in die Spitze und netzte souverän über den gegnerischen Torhüter ein – das 1:0 nach nur vier Minuten. Der frühe Treffer im Bezirksliga-Spiel gegen den VfR Nierstein brachte Finthen auf Kurs Klassenerhalt. Schlussendlich reichte der Yildirim-Abschluss für ein weiteres Jahr in der Spielklasse, auch wenn der VfR noch einmal zum Ausgleich kam (1:1).
Andrew Wooten zimmerte den Ball aus 16 Metern ansatzlos in den linken Winkel und katapultierte sich damit ebenso kompromisslos in die Auswahl zum „Tor der Rückrunde“. Es war das 2:2, mit dem der 36 Jahre alte Angreifer seinen TuS Mechtersheim im Verbandspokal-Halbfinale gegen den TSV Schott Mainz zurück ins Spiel holte. Bitter: Am Ende mussten Wooten und Co. das Aus im Elfmeterschießen hinnehmen.
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In unserem Format „Fußball live“ übertragen wir Begegnungen aus den Regionen Rheinhessen, Wiesbaden/Rheingau-Taunus/Main-Taunus, Südhessen und Mittelhessen live und in voller Länge – der Startschuss auch für unser Unternehmen, die Berichterstattung des Amateurfußballs weiter auszubauen und zu stärken. Mit einer Live-Übertragung in hochwertiger Qualität könnt Ihr die spannendsten Begegnungen aus den heimischen Ligen live im eigenen Wohnzimmer verfolgen – oder auch am Handy in der Bahn.