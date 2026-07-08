Wählt Euer „Tor der Rückrunde“ aus Rheinhessen!

Erst hellwach, dann eiskalt: Vom Anstoß weg stürmte Abdellatif El Mahaoui vom TSV Schott Mainz mit viel Tempo nach vorne und erlief sich einen Steckpass. Dann ließ er sich von einem heraneilenden Gegenspieler nicht beirren und verwandelte nach acht Sekunden gnadenlos ins lange Eck. Mit dem TSV Schott feierte El Mahaoui im Verbandspokal-Halbfinale gegen TuS Mechtersheim schließlich auch das Weiterkommen – wenn auch erst im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten hieß es nämlich 2:2.