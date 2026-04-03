Wählt die Elf der Woche: Jetzt abstimmen!

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert und was ihr beachten müsst, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

Die Elf der Woche erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen.

Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.

Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.

Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Schreibt uns dafür einfach direkt an.

Wer kann in die Elf der Woche von FuPa?

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert.

Kann ich die Wahl zur Elf der Woche beeinflussen?

Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Um deine Stimme abgeben zu können, musst du das jeweilige Spiel bei FuPa auswählen, auf den Reiter "Aufstellung" klicken und dem Button "zur Abstimmung" folgen. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner.