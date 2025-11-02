Wählt die Elf der Woche bis Dienstagmorgen: Jetzt abstimmen!

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert und was ihr beachten müsst, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.
Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert.
Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Um deine Stimme abgeben zu können, musst du das jeweilige Spiel bei FuPa auswählen, auf den Reiter "Aufstellung" klicken und dem Button "zur Abstimmung" folgen. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner.
__________________________________________________________________________________________________
