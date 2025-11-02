Wählt die Elf der Woche bis Dienstagmorgen: Jetzt abstimmen!

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert und was ihr beachten müsst, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

Für jeden Spieler, der einen Einsatz von mindestens 20 Minuten hatte, kann für die "Elf der Woche" abgestimmt werden (eine Stimme pro User). Voraussetzung: Die Aufstellung des Spiels/Spieltags wurde bei FuPa gespeichert.

Kann ich die Wahl zur Elf der Woche beeinflussen?

Zum einen natürlich mit der Abgabe der Stimmen für deine Favoriten! Dafür hast du 72 Stunden nach Anpfiff der Partie Zeit bzw. bis zur Auswertung am Dienstag gegen 8 Uhr morgens. Um deine Stimme abgeben zu können, musst du das jeweilige Spiel bei FuPa auswählen, auf den Reiter "Aufstellung" klicken und dem Button "zur Abstimmung" folgen. Außerdem gilt: Je schneller die Daten (Aufstellung, Tore, Assists, ...) deines Teams im System sind, desto größer ist die Chance in die Elf der Woche gewählt zu werden. Du willst Daten erfassen, bist aber noch kein Vereinsverwalter? Dann registriere dich als FuPaner.

Welche Faktoren spielen bei der Elf der Woche eine Rolle?

Die Stimmenanzahl des jeweiligen Spielers durch die FuPa-User

Der Anteil der Stimmen des Spielers innerhalb seines Teams (FuPa-User)

Das Spieltags-Resultat seines Teams (Höhe des Sieges / Niederlage)

Die Anzahl der geschossenen Tore des Spielers

Die Anzahl der vorbereiteten Tore des Spielers

Die Anzahl der Gegentore seines Teams (nur bei Abwehrspielern und Torhütern) Bonus auf den Endwert bei keinem Gegentreffer oder einem Gegentor, Punktabzug bei zwei oder mehr Gegentreffern.

Die Stärke des Spieltaggegners laut Tabelle

Außerdem: Punktabzug bei einer gelb-roten oder roten Karte

